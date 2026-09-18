CIA, tre nuovi episodi questa sera su Italia 1: trame e anticipazioni

Colin Glass e Bill Goodman affrontano tre nuove missioni tra minacce terroristiche materiale nucleare scomparso e indagini che porteranno alla luce informazioni capaci di cambiare gli equilibri

Questa sera, in prima serata su Italia 1, torna CIA con tre nuovi episodi ricchi di tensione e missioni ad alto rischio. Colin Glass e Bill Goodman saranno ancora una volta alle prese con minacce internazionali, operazioni delicate e nuovi pericolosi avversari. La serie nasce dall'universo televisivo di Dick Wolf, ed è il terzo spin-off del franchise The FBIs.

Cosa vedremo questa sera

La serata sarà infatti composta da tre episodi consecutivi, Elimination Game, Bomba dallo spazio e Petrolio mortale, nei quali Colin Glass e Bill Goodman dovranno muoversi tra attentati, materiale nucleare e pericolose organizzazioni criminali. E, oltre alle missioni da portare a termine, non mancheranno sorprese che potrebbero avere conseguenze anche sugli equilibri all'interno della squadra.

Elimination Game - Episodio 7

La prima missione della serata prende il via durante una partita internazionale di calcio, dove la minaccia di una bomba nello stadio mette tutti in allerta. La situazione diventa ancora più delicata quando due giocatrici risultano scomparse. Colin e Bill iniziano così un'indagine che li porta a prendere in considerazione anche un possibile coinvolgimento dei servizi segreti nordcoreani. Per fare luce sul caso, gli agenti si rivolgeranno inoltre all'FBI.

Missy Peregrym nel ruolo dell'agente speciale Maggie Bel

Bomba dallo spazio - Episodio 8

Nel secondo episodio l'emergenza assume proporzioni ancora più pericolose. Un satellite precipitato sulla Terra trasporta infatti materiale nucleare, ma il carico scompare prima di poter essere recuperato. Colin e Bill devono riuscire a rintracciarlo prima che finisca nelle mani sbagliate. Per riuscire nell'impresa, la squadra coinvolge anche Gina e un ex trafficante d'armi che potrebbe possedere informazioni fondamentali.

Petrolio mortale - Episodio 9

La serata si conclude con un caso altrettanto delicato. Una donna è in possesso di informazioni che potrebbero condurre a un pericoloso leader terroristico. Le indagini portano Colin e Bill sulle tracce di una potente famiglia legata ad attività terroristiche. L'obiettivo sarà riuscire a trasformare una delle risorse a loro disposizione in un informatore, così da arrivare al cuore dell'organizzazione.

Gina Gosian, interpretata da Natalee Linez

Il cast di CIA: personaggi e interpreti

Colin Glass - Tom Ellis : agente operativo della CIA, protagonista della serie.

: agente operativo della CIA, protagonista della serie. Bill Goodman - Nick Gehlfuss : agente speciale dell'FBI, assegnato alla task force con Colin.

: agente speciale dell'FBI, assegnato alla task force con Colin. Nikki Reynard - Necar Zadegan : vice responsabile della sede della CIA di New York.

: vice responsabile della sede della CIA di New York. Gina Gosian - Natalee Linez : analista della CIA che fa parte della squadra.

: analista della CIA che fa parte della squadra. Jubal Valentine - Jeremy Sisto: agente dell'FBI già noto al pubblico di FBI, che compare anche in CIA.

Per "Elimination Game", inoltre, compaiono Missy Peregrym nei panni di Maggie Bell e Alana De La Garza nel ruolo di Isobel Castille, due personaggi provenienti da FBI.