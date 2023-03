Ci pensa Ariyoshi!, su Netflix in streaming da oggi

Ci pensa Ariyoshi!, la serie con protagonista Hiroiki Ariyoshi, uno dei conduttori oggi più celebri e amati della TV giapponese, arriva su Netflix in streaming da oggi 14 marzo 2023.

Hiroiki Ariyoshi, uno dei conduttori oggi più celebri e amati della TV giapponese, farà da assistente a dieci artisti e atleti professionisti lasciando che siano loro a presentare a rotazione il programma. Ciascun episodio è sviluppato intorno a un concetto e a un format unici, che mettono in risalto il talento peculiare dell'ospite di turno. La serie vede la partecipazione di comici veterani ed emergenti che tentano di cimentarsi nei vari ruoli proposti dai presentatori, il tutto cercando di fare battute sulle situazioni assurde in cui Ariyoshi li catapulta all'improvviso.

Come se la caverà Ariyoshi nel suo ruolo di assistente? Una cosa è certa: dalla pura passione e dai momenti imprevedibili scaturisce un varietà tanto sfrenato quanto divertente. Ci pensa Ariyoshi! porta il caos tra i conduttori ospiti Generations, Ikko, Summers, Tenshin Nasukawa, Maaya Uchida, Ahn Mika, Ken Horiuchi (Neptune), Fuwachan, Ryoff Karma e Rino Sashihara con le =Love e i comici, tra cui Eiji Kotouge (Viking),Toshiaki Kasuga (Audrey), Tetsuya Morita (Saraba Seishun no Hikari), Takushi Tanaka (Ungirls), Soichi Nakaoka (Lotti), Eiko Kano, Kayoko Okubo (Oasiz), Hironobu Komiya e Shuji Aida (Sanshiro), Masanori Hasegawa e Takashi Watanabe (Nishikigoi), e Koji Yamamoto e Futoshi Seki (Time Machine Sangou). La serie è prodotta da Kazuaki Hashimoto e Toshiyuki Yokozawa, ideatori dei varietà televisivi Ariyoshi no Kabe e Ariyoshi Zemi di Nippon TV.