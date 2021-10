Christopher Walken e il provino fallito per Star Wars: "Sarei stato un Han Solo terribile"

Christopher Walken ha ricordato il provino fallito per interpretare Han Solo nei film di Star Wars, ammettendo di sentirsi fortunato a non aver ottenuto la parte, poiché avrebbe portato sullo schermo una versione "terribile" del personaggio poi interpretato da Harrison Ford.

Questa settimana, Christopher Walken ha rilasciato un'intervista al Financial Times, durante la quale ha ricordato alcuni provini non andati a buon fine, affrontati nel corso della sua carriera. L'attore 78enne ha quindi richiamato alla mente quella volta in cui si presentò ad un'audizione per entrare nella grande famiglia di Star Wars. In particolare, Walken fece un provino per il personaggio di Han Solo, arrivato successivamente sul grande schermo con il volto e la voce di Harrison Ford. Era la metà degli anni '70, e Walken dice di non essersi neanche avvicinato all'iconico ruolo del franchise di fantascienza, nonostante negli anni sia stato riferito che George Lucas lo vedesse come la seconda scelta dopo Ford.

"Ho fatto un provino per Star Wars ma non credo di essermi avvicinato neanche lontanamente ad ottenere il ruolo", ha detto Walken, aggiungendo: "Circa 500 altri attori hanno fatto il provino, quindi non è stato come se dipendesse solo da me e qualcun altro". L'attore de La zona morta ha anche rivelato di aver fatto il provino per la parte di Oliver in Love Story, il classico strappalacrime del 1970, spiegando di aver perso il ruolo poi andato a Ryan O'Neal. "Sono stato fortunato ad essere stato rifiutato per i due film, perché sarei stato terribile in entrambi i casi", ha affermato candidamente Walken.

Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza è uscito nel 1977, lo stesso anno in cui Walken ha ottenuto una parte importante come il fratello di Diane Keaton in Io e Annie di Woody Allen. L'ascesa dell'attore è proseguita l'anno successivo, quando ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per il suo ruolo ne Il cacciatore di Michael Cimino. Se si fosse aggiudicato il ruolo in Star Wars, probabilmente Walken non sarebbe stato scelto per il ruolo che gli ha permesso di ottenere l'Oscars ed il corso della sua carriera sarebbe stato molto diverso.

Di recente, Walken ha trascorso del tempo in Inghilterra, dove ha girato la nuova serie poliziesca britannica The Outlaws.