Christopher Nolan: secondo il suo montatore "Alcune persone non capiscono nulla dei suoi film"

Il montatore di Christopher Nolan, Lee Smith, ha rivelato in una recente intervista di essere consapevole che tanti spettatori non capiscono i film realizzati dal regista. L'ammissione è avvenuta in occasione di un incontro con WTOP News che gli ha permesso di ripercorrere le tappe più importanti della sua carriera.

Il montatore Lee Smith ha lavorato per la prima volta con Christopher Nolan in occasione di Batman Begins, proseguendo poi la partnership in occasione di The Prestige, Il Cavaliere oscuro, Inception, the Dark knight rises, Interstellar e Dunkirk.

Smith ha dichiarato: "Christopher realizza dei film davvero complicati e penso che il mio lavoro nell'intero processo sia di provare a mantenerli il più possibile comprensibili. Perché non c'è niente di peggio rispetto a un film dove il pubblico si perde fino al punto di essere delusi. Il segreto che cerchiamo sempre di fare con i suoi film - Inception, Interstellar e The Prestige - era di essere fedeli all'idea originale di Chris ma non arrivare mai al punto in cui sei seduto come membro del pubblico provando la sensazione di essere stato escluso".

Il montatore ha sottolineato che si cerca sempre di mantenere la visione originale di Nolan: "Alcune persone li capiscono nel più minimo dettaglio. Altre non li capiscono affatto, ma li amano lo stesso".