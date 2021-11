Christoph Waltz star della serie The Consultant, prodotta per Amazon Prime Video

L'attore Christoph Waltz sarà protagonista e produttore della dark comedy The Consultant, un progetto realizzato per Amazon Prime Video.

Il creatore del progetto targato MGM Television e Amazon Studios è Tony Basgallop, già autore di Servant, e alla regia sarà impegnato Matt Shakman, recentemente produttore di WandaVision.

Al centro della trama di The Consultant c'è il rapporto sinistro tra un datore di lavoro e un suo dipendente, chiedendo fino a che punto si è disposti a spingersi pur di fare carriera e per sopravvivere. Lo show con protagonista e produttore il premio Oscar Christoph Waltz si ispira al libro scritto da Bentley Little nel 2015 che seguiva in modo satirico Mr. Patoff, un consulente che entra in scena per salvare l'azienda CompWare dopo una disastrosa fusione e che presto sembra iniziare a gestire la società.

Tony Basgallop, creatore di show come Servant, Inside Men e Hotel Babylon, sarà autore e showrunner della comedy. Matt Shakman, recentemente nel team di WandaVision e The Great, ne sarà invece regista e produttore.

Basgallop ha dichiarato: "Lavorare a questo progetto, che ho sviluppato con il team di 1.21 e Toluca Pictures, con talenti come Matt Shakman e Christoph Waltz è un immenso onore, e con MGM e Amazon Studios abbiamo trovato dei partner che non hanno paura di essere coraggiosi ed esplosivi".