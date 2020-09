Christina Aguilera ricorda il bacio con Madonna nel 2003: "Non c'era nulla di scioccante"

Gli MTV Video Music Awards 2003 vengono ricordati soprattutto per il bacio tra Madonna, Britney Spears e Christina Aguilera e proprio quest'ultima ha ricordato il clamore scatenato da quella performance, considerata fin troppo scioccante per l'epoca.

Nel lontano 2003, gente da ogni parte del globo, posizionata davanti alla tv per assistere agli MTV Video Music Award 2003, si ritrovò di fronte ad una scena che avrebbe fatto la storia non solo dell'evento musicale ma della cultura pop in generale: Christina Aguilera e Britney Spears, considerate a lungo come vere e proprie rivali, si contendevano la benedizione di Madonna durante una performance che si concluse con un bacio saffico tra le regina del pop e quelle che rappresentavano le sue possibili eredi.

A distanza di diciassette anni da quella serata, Christina Aguilera ha ricordato quel momento durante una conversazione con Zane Lowe di Apple Music, spiegando quanto per lei non ci fosse nulla di scioccante in quel bacio e di non averci mai più ripensato. "Il limite per parlare di shock diventa sempre più estremo ed in quel momento era come 'Ok, sono due ragazze che si baciano'. Non era scioccante allora. Non è scioccante adesso, per me". Due anni fa, l'interprete di Beautiful ha parlato anche di come la stampa si sia concentrata maggiormente sul bacio tra Britney Spears e Madonna, dicendo a Radio Andy di SiriusXM che l'attenzione dei media a riguardo "era bizzarra".

Il bacio tra Madonna, Christina Aguilera e Britney Spears agli gli MTV Video Music Awards del 2003

"Sai perché hanno tagliato il mio bacio? Per catturare l'immediata reazione di Justin Timberlake", ha detto la popstar. "Ho visto il giornale il giorno dopo ed ho pensato tipo 'Oh, ok, immagino di essere stata esclusa da quel momento". Tuttavia, Christina Aguilera ha detto che non le importava di questa svista. "Voglio dire, tutto è successo così in fretta in quel momento e tutto era come un vortice", ha spiegato. "Quella sera ho avuto la mia esibizione. Ho cantato Fighter insieme a Dave Navarro. È stata una performance incredibile. Quindi mi andava bene così".

Nella sua recente intervista, Aguilera ha anche parlato di come Madonna abbia influenzato la sua carriera musicale. "Madonna, prima di tutto, è la regina del reinventarsi ed è stata un'enorme ispirazione per me", ha dichiarato la cantante. "Quando ero piccola, non mi era permesso ascoltarla o guardare i suoi video o altro. Era una cosa vietata, ma poi sono cresciuta ed ho scoperto il suo repertorio, i suoi video ed il fatto che lei avesse un messaggio del genere. Voglio dire, è stata una grande ispirazione per me riguardo il voler cambiare, voler continuare a spingere, crescere, reinventarmi, scoprire più cose su di me come persona e come artista" ha concluso Christina Aguilera.

Ricordiamo che Christina Aguilera ha inciso due brani, Loyal Brave True e la nuova versione di Reflection, contenuti nella colonna sonora di Mulan, il live action del classico Disney del 2008, disponibile ad un prezzo aggiuntivo su Disney+.