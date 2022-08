Christian De Sica replica a Gaia Nanni che lo nomina in un'intervista: "Ma chi te conosce?"

Christian De Sica ha replicato a Gaia Nanni che in'un intervista lo ha nominato criticando i personaggi dei cinepanettoni. Dopo aver letto le dichiarazioni dell'attrice fiorentina, De Sica ha reagito su Instagram con una risposta diventata virale in pochi minuti.

Gaia Nanni è un'attrice di cinema e di teatro fiorentina che nelle ultime ore è stata intervistata dal Corriere della Sera, al quotidiano milanese ha rilasciato alcune dichiarazioni che non sono piaciute a Christian De Sica. Gaia ha detto che nei suoi spettacoli teatrali prova ad interpretare personaggi che non ricalchino i classici stereotipi: "Pesco nel grandissimo supermarket dei dialetti, delle miserie umane, delle età, delle estrazioni sociali, in una ricca antropologia culturale che mi permetta di stare lontano da Mirandolina o dalla quarta amante di Christian De Sica in Vacanze di Natale".

Le parole di Gaia Nanni hanno provocato la replica stizzita di Christian De Sica, l'attore romano, sentitosi tirato in ballo, ha caricato un post su Instagram dove, grazie ad uno screenshot, ha riportato le parole dell'attrice, nella caption il re dei cinepanettoni ha scritto: "Gaia Nanni dice che rifugge da me e dalle Vacanze di Natale. 'Ma chi te conosce, ma chi te vo Gaia Nanni". Nelle storie dello stesso social l'attore, non contento ha aggiunto: "Ma chi te vo a bella".

A proposito di Gaia Nanni, dalla sua biografia, pubblicata sul suo sito internet, apprendiamo che nel 2013 è stata candidata, come migliore attrice, ai Premi UBU. La Nanni ha lavorato con Ferzan Ozpetek, Gianfranco Pedullà, Claudio Morganti, Alessandro Riccio, Maurizio De Giovanni, Antonio Frazzi, Massimo Sgorbani, Leonardo Pieraccioni e molti altri. Nel 2019 ha ricevuto il premio o per il Cinema Renzo Montagnani.