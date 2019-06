Christian De Sica, il suo nuovo film è un Ghostbusters all'italiana?

Sono in corso a Napoli le riprese di Sono solo fantasmi, il nuovo film di e con Christian De Sica, un Ghostbusters all'italiana in arrivo nei cinema a novembre.

Christian De Sica è al lavoro sul nuovo film che ha tutta l'aria di essere un Ghostbusters all'italiana. De Sica si cimenterà infatti nella parte di un ex mago in rovina che diventa "acchiappafantasmi" per necessità.

Christian De Sica, oltre che protagonista, è anche regista e sceneggiatore di Sono solo fantasmi, scritto con Andrea Bassi e Luigi Di Capua dei The Pills da un soggetto di Nicola Guaglianone e Menotti. Le riprese, che sono iniziate il 3 giugno a Napoli e andranno avanti per 8 settimane circa, vedono impegnati sul set, al fianco di De Sica, anche Carlo Buccirosso e Gian Marco Tognazzi nei panni dei due fratelli Carlo e Ugo.

La sinossi ufficiale di Sono solo fantasmi vede i due fratellastri Thomas (Christian De Sica), ex mago in bolletta, e Carlo (Carlo Buccirosso), napoletano, sottomesso a moglie e suocero settentrionali, rirovarsi dopo anni a Napoli per la morte del padre Vittorio, giocatore incallito e donnaiolo. Scoprono di avere un terzo fratello, Ugo (Gianmarco Tognazzi), apparentemente un po' tonto ma in realtà un piccolo genio. L'eredità, agognata da Thomas e Carlo, sfuma a causa dei debiti del padre e i tre hanno una grande idea: sfruttare la superstizione e credulità napoletana, diventando degli "acchiappafantasmi". Proprio quando l'attività inaspettatamente sembra avere molto successo, lo spirito del padre Vittorio s'impossessa del corpo di Carlo. Thomas e Carlo si convincono che i fantasmi esistono davvero. Nel frattempo i fantasmi catturati dal trio si liberano e vanno a risvegliare il fantasma di una strega che minaccia di distruggere Napoli. Con l'aiuto del padre i tre fratelli cercheranno di salvare la città.

Sarà una stagione cinematografica all'insegna dei fantasmi, dunque, vista la produzione del nuovo capitolo del franchise Ghostbusters per la regia di [PEOPLE=/personaggi/jason-reitman_30415/]Jason Reitman/PEOPLE, Ghostbusters 3, in arrivo nelle sale di tutto il mondo per luglio 2020.

Sono solo fantasmi di Christian De Sica, invece, arriverà molto prima: il 14 novembre 2019, distribuito da Medusa.