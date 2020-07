Christian De Sica e Massimo Boldi: il loro film del 2020 ci porta su Marte

In un'intervista Christian De Sica svela che nel film che girerà con Massimo Boldi in uscita a Natale 2020 l'ambientazione potrebbe essere Marte.

Trapelano i primi dettagli sul nuovo film con Christian De Sica e Massimo Boldi che uscirà a Natale 2020: in un'intervista a Il Tempo, De Sica ha svelato che l'ambientazione del prossimo cinepanettone potrebbe essere addirittura Marte.

"Sì, dovremmo iniziare a girare ad agosto" - ha spiegato Christian De Sica - "Dopo tredici anni di separazione, dovuta solo al fatto che Massimo era passato con la Medusa, nel 2018 abbiamo fatto Amici come prima che è andato molto bene ed ora abbiamo tanta voglia di farne un altro." e nell'anticipare la location (principale o meno non lo sappiamo) del prossimo film, aggiunge: "Le racconto un aneddoto. Una volta Gigi Proietti mi disse: "State sempre in vacanza da qualche parte, in America, sul Nilo... st'anno 'ndo c.... annate?" E aveva ragione, infatti stavolta andiamo su Marte!"

Mission to Mars è ambientato nel 2020, ma quando andremo sul Pianeta Rosso?

Ci aspetta dunque un'avventura spaziale? Siamo proprio curiosi di vedere quale sarà la destinazione delle prossime "vacanze" natalizie di Boldi e De Sica. Nella stessa intervista Christian De Sica ha parlato del legame di profondo affetto che aveva con Alberto Sordi, delle difficoltà a tornare a recitare a teatro in questo periodo di incertezze per chi lavora nello spettacolo e anche dei cinepanettoni: "Nel tempo sono diventati quasi dei documentari" - ha detto - "Se si vuole capire l'Italia degli anni '80 basta rivedersi i cinepanettoni, che sono dei ritratti precisi della borghesia di quel periodo."

Nel corso degli anni Christian De Sica e Massimo Boldi hanno girato insieme numerosi cinepanettoni e commedie, da Yuppies - I giovani di successo a Vacanze di Natale '90 fino a S.P.Q.R. - 2000 e ½ anni fa per poi proseguire con Natale sul Nilo, Natale in India e altri titoli, fino alla brusca interruzione del sodalizio artistico. I due attori si sono ritrovati (con grande entusiasmo dei fan) due anni fa con Amici come prima.