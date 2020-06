Christian De Sica: "Alberto Sordi era avaro? Mi fece dei regali costosi"

Alberto Sordi era avaro? No, almeno secondo Christian De Sica, che ci tiene a sfatare uno dei luoghi comuni che hanno accompagnato la carriera dell'attore romano. Christian ha potuto constatare personalmente la generosità del suo amico e l'ha raccontata in una lunga intervista a Il Messaggero tutta incentrata su Sordi, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita.

Spesso ai personaggi del mondo dello spettacolo vengono appiccicate delle etichette che non corrispondono alla realtà o corrispondono solo parzialmente. Alberto Sordi era descritto come una persona avara, a nulla valevano le smentite di amici e colleghi più intimi: ormai nell'immaginario collettivo l'attore romano era L'avaro, come l'Arpagone di Molière che aveva interpretato nel 1990. Christian De Sica parlando con il quotidiano Il Messaggero ricorda la generosità che Alberto ha sempre dimostrato nei suoi confronti: "Per i miei 18 anni mi regalò una costosissima macchina per dimagrire e quando mi sposai - con Silvia Verdone - un accendino di oro massiccio".

Alberto Sordi diceva di essere considerato tirchio perché: "I soldi non li sbatto in faccia alla gente, come fanno certi miei colleghi ". L'attore i soldi li spendeva, lo sa bene Christian De Sica, infatti Sordi pagò in contanti la Villa di Caracalla soffiandola al padre Vittorio "Papà si era giocato i soldi al casinò e Alberto la comprò in contanti", ricorda Christian.