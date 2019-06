Chris Pratt ha sposato la figlia di Arnold Schwarzenegger! Le foto del matrimonio

Chris Pratt si è sposato per la seconda volta: la nuova moglie è la figlia di Arnold Schwarzenegger, Katherine, e nelle foto i due sembrano davvero felicissimi!

Chris Pratt ora ha ufficialmente una nuova moglie: lei è Katherine Schwarzenegger, la figlia di Arnold Schwarzenegger, e il matrimonio è stato celebrato ieri al Ranch San Ysidro in California.

La sposa era avvolta in un vestito bianco con velo e strascico lunghissimi, come testimoniano le foto rubate da alcuni paparazzi. Arnold Schwarzenegger ha accompagnato la figlia all'altare, mentre sua moglie, Maria Shriver, è stata immortalata mentre, con larghi sorrisi, accoglieva gli ospiti. Non sono stati avvistati i colleghi del MCU, nè l'ex moglie di Chris Pratt, Anna Faris, che risultava comunque nella lista degli ospiti. Presenti invece, anche nelle foto rubate, Rob Lowe (che ha diffuso direttamente alcune immagini dell'evento su Instagram) e il piccolo Jack Pratt, il figlio nati dagli 8 anni di matrimonio con la Faris.

Una fonte ha riferito a People: "Posso dire che oggi è stato il giorno più felice nella vita di Kaherine, non ha smesso un attimo di sorridere e Chris sembrava quasi stordito dall'emozione. La location è bellissima, ci sono fiori e verde ovunque, è un posto davvero romantico per un matrimonio". Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger si erano fidanzati ufficialmente nel gennaio 2019.