Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger aspettano il loro secondo figlio

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger, secondo alcune fonti, stanno aspettando il loro secondo bambino: la star di hollywood starebbe per diventare papà per la terza volta.

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger stanno aspettando il loro secondo figlio: diverse fonti hanno confermato al magazine People la notizia relativa alla celebre coppia che si sposata nel 2019 anche se i rappresentanti di Pratt, 42 anni, e della Schwarzenegger, 32, non hanno ancora risposto alle richieste di commento delle testate giornalistiche.

I due sono già i genitori di una figlia, Lyla, 1, e l'attore dei Guardiani della Galassia ha un figlio di 9 anni, Jack, avuto dal suo precedente matrimonio con Anna Faris. Quando è trapelata la notizia, la Schwarzenegger stava facendo una Instagram Live con degli esperti di linguaggio per bambini e nei commenti i fan hanno implorato Katherine di confermare la gravidanza anche se lei non l'ha fatto.

La notizia arriva pochi giorni dopo un dolce post che l'attore ha pubblicato su Instagram per onorare sua moglie per il suo 32° compleanno: "Buon compleanno tesoro! Sei una moglie, madre, matrigna e compagna di vita meravigliosa. Semplicemente non riesco a immaginare quanto sarei perso senza di te. Sei bella, testarda, ragionevole, profondamente premurosa, straordinariamente intelligente, sei tutto."

Chris Pratt, per quanto concerne la sua vita professionale, è da poco tornato sul set per girare Guardiani della Galassia vol.3, che uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2023 e, più recentemente, ha firmato per prestare la voce ai personaggi di Super Mario e di Garfield in due nuovi film d'animazione.