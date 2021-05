Chris Pratt: "Io e mio figlio aiutiamo mia moglie a ''strizzare' il latte materno in eccesso"

Intervistato da Ellen DeGeneres, Chris Pratt ha recentemente confessato di aiutare la madre di sua figlia in un modo piuttosto peculiare: "Io e mio figlio la aiutiamo a 'strizzare via' il latte materno in eccesso"; dopo questa dichiarazione la star di Guardiani della Galassia potrebbe essersi trovata nei guai con la moglie, Katherine Schwarzenegger, anche se, molto probabilmente, quest'ultima è ormai abituata al suo senso dell'umorismo.

L'orgoglioso papà stava raccontando varie storie sulla vita della sua famiglia durante la pandemia, condividendo anche alcune immagini della loro fattoria. Tra queste c'era una clip in cui spiegava ai suoi fan come estrarre manualmente il latte dalle mammelle di una pecora affetta da mastite.

"Devi sbarazzartene un po' per volta, altrimenti la mammella si intasa e può diventare molto doloroso", ha spiegato Pratt. "Questo video è stato girato subito dopo la stagione in cui nascono gli agnelli, la pandemia era appena iniziata, credo che fosse febbraio dello scorso anno".

"Si, bisogna assolutamente strizzare via il latte in eccesso, ora lo faccio a casa, con Katherine. Quando ha bisogno di aiuto chiamo mio figlio, gli dico: 'Ehi, Jack, vieni qui'. Ci divertiamo moltissimo." Il pubblico in sala ha riso fragorosamente dopo questa battuta ma Chris Pratt si è subito reso conto che una volta a casa sua moglie, molto probabilmente, non avrebbe reagito nello stesso modo: "Ohhhh, Katherine adorerà il fatto che l'ho detto."