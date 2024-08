Chris Pine protagonista del film Il rapimento di Arabella, diretto da Carolina Cavalli

Chris Pine farà parte del cast del film Il Rapimento di Arabella che sarà diretto dalla regista Carolina Cavalli, le cui riprese inizieranno questa settimana in Italia.

La star americana, secondo quanto rivelato dalla produzione, sta studiando l'italiano e arriverà a breve nel nostro paese.

I primi dettagli del film

Il rapimento di Arabella avrà come protagonista Benedetta Porcaroli nel ruolo di una ragazza convinta di essere la versione sbagliata di sé stessa, fino a quando incontra una bambina di 7 anni che le fa cambiare idea.

Pine sarà impegnato sul set in Italia

Carolina Cavalli tornerà alla regia dopo Amanda, film presentato nella sezione Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia 2022.

Chris Pine, recentemente nel cast di Dungeons & Dragons e impegnato alla regia con Poolman, sarà impegnato nei ciak che si svolgeranno in Veneto ed Emilia Romagna.

Il rapimento di Arabella sarà prodotto da Antonio Celsi di Elsinore Film e Annamaria Morelli di The Apartment.

Sulla scia di Chris Pine: la testa calda dagli occhi di ghiaccio

L'impegno alla regia della star

Poolman è stato prodotto, diretto, interpretato e co-scritto da Pine, venendo però accolto da recensioni negative e commenti poco positivi da parte del pubblico. Al centro della trama del film c'è l'eccentrico Darren Barrenman, che trascorre le giornate occupandosi della piscina del suo complesso residenziale, un rituale zen che compie con estrema precisione. Quando non è ai lati della piscina è di solito in Comune, combattendo con passione per rendere Los Angeles un posto migliore. Ma, nonostante le sue buone intenzioni, Barrenman non è esattamente la persona più brillante.

L'incontro con una misteriosa femme fatale (DeWanda Wise) che lo contatta per aiutarla a scoprire la corruzione esistente in città, porta il protagonista a coinvolgere i suoi migliori amici Dianne (Annette Bening) e Jack (Danny DeVito), oltre alla fidanzata Susan (Jennifer Jason Leigh), per risolvere il caso.