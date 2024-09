Chris Messina e Damian Lewis si uniscono a Andrew Scott nel cast del film di guerra Pressure

Chris Messina e Damian Lewis affiancheranno Andrew Scott in Pressure, film sulla Seconda guerra mondiale.

Sono in corso le riprese del film drammatico-thriller Pressure di Working Title e Studiocanal, sulla preparazione dello storico Sbarco in Normandia.

Insieme ad Andrew Scott, Brendan Fraser e Kerry Condon, al cast del film si sono aggiunti Chris Messina (Sharp Objects) nel ruolo del meteorologo statunitense Irving P. Krick e il vincitore di Golden Globe ed Emmy, Damian Lewis (Billions), nel ruolo del leggendario feldmaresciallo britannico Bernard Montgomery.

La storia vera vedrà la star di Estranei e Ripley interpretare il capo ufficiale meteorologico britannico James Stagg, il cui compito era quello di informare il comandante supremo delle forze alleate Dwight Eisenhower (Fraser) sulle condizioni meteorologiche che avrebbero reso possibile o meno l'invasione della Normandia. Questo complesso processo decisionale è stato fondamentale per le sorti della Seconda guerra mondiale e per il corso della storia.

Alcuni dettagli di Pressure

La regia è di Anthony Maras (Hotel Mumbai). Il vincitore dell'Olivier Award David Haig e Maras hanno scritto la sceneggiatura basata sull'opera teatrale di Haig, apprezzata dalla critica, che esplora lo stress personale e militare di Stagg e le tensioni che si crearono tra le squadre con previsioni meteorologiche diverse per la data del D-Day proposto.

28 Hotel Rooms: Chris Messina in una scena

La sinossi recita: "Nelle settantadue ore che precedono il D-Day, tutti i pezzi sono al loro posto, tranne un elemento chiave: il meteo britannico. L'ufficiale meteorologo capo della Gran Bretagna, James Stagg (Andrew Scott), è chiamato a fornire le previsioni più importanti della storia e si trova in una situazione di tensione con l'intera leadership alleata. Le condizioni sbagliate potrebbero devastare la più grande invasione marittima mai avvenuta, mentre ogni ritardo rischia di essere scoperto dall'intelligence tedesca".

"Con il suo fidato aiutante, il capitano Kay Summersby (Kerry Condon), con cui confidarsi, e perseguitato da una catastrofica prova del D-Day, la decisione finale spetta al Comandante Supremo Alleato Dwight D. Eisenhower (Fraser). A poche ore dalla fine, il destino e le vite di milioni di persone sono in bilico".

Tra gli HOD figurano il direttore della fotografia Jamie Ramsey (Estranei), il production designer Daniel Taylor (True Detective), la costumista Liza Bracey (We Live In Time) e il casting di Lucy Bevan (Masters Of Air). Studiocanal si occupa delle vendite mondiali.