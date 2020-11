Chris Hemsworth: dal cast di Mission: Impossible a Venezia un'irresistibile canzone di insulti (VIDEO)

Pom Klementieff e Simon Pegg hanno scritto una canzone di insulti per Chris Hemsowrth. Il videoclip del brano è girato a Venezia e nel finale appare anche Tom Cruise con il cast di Mission: Impossibile 7 ed è stato realizzato nell'ambito della AGBO Superhero League, l'evento di beneficenza a cui partecipano i principali interpreti dell'universo Marvel.

Quando si tratta di fare beneficenza, qualsiasi mezzo per raggiungere lo scopo è ben accetto, persino una gara di insulti. Lo sa bene Pom Klementieff, protagonista di un videoclip musicale che la ritrae in bianco e nero mentre prende in giro Chris Hemsworth. Il brano, scritto da lei insieme a Simon Pegg, viene eseguito alla perfezione dall'attrice nota soprattutto per essere l'interprete di Mantis nel Marvel Cinematic Universe. In questo caso, Klementieff mette in evidenza anche il suo talento canoro e, con innocente eleganza e delicatezza, si lascia andare ad un susseguirsi di frecciatine rivolte all'interprete di Thor. Una vera e propria sessione di trash-talking attraverso cui l'attrice vuole mettere il collega di fronte ad una cruda verità: la sua squadra è migliore rispetto a quella di Hemsworth.

La sua "squadra", a cui Klementieff fa riferimento, sarebbe il cast di Mission: Impossible 7, film che la vedrà protagonista nel 2021. La squadra di Hemsworth, invece, è ovviamente quella degli Avengers, gruppo di supereroi che, come detto poco fa, Klementieff conosce molto bene, tanto da rivolgere anche a loro alcune prese in giro nel brano intitolato Au Revoir, Chris Hemsworth (basti pensare alla frase "Ti farò vergognare come Captain America che mostra accidentalmente i suoi genitali"). A far da sfondo al videoclip musicale è Venezia, dove il cast di Mission: Impossible 7 si trova attualmente per le riprese del film. A rendere ancora più esilarante il brano è il finale, quando l'attrice e modella francese canta la frase "Una cosa sono certa e mi dispiace spezzarti il ​​cuore, ma la mia squadra è migliore della tua" e fanno la loro apparizione Simon Pegg, Tom Cruise e Rebecca Ferguson, con il loro sguardo serio attraverso cui sembrano voler lanciare una "sfida" a Hemsworth e agli Avengers.

Ricordiamo che la canzone rientra nell'ambito della AGBO Superhero League, l'iniziativa di beneficenza portata avanti dai fratelli Russo e da Matthew Berry di ESPN. L'evento coinvolge i maggiori interpreti dell'universo Marvel, ciascuno dei quali si mette in gioco nella Fantasy Football League associandosi ad uno specifico ente benefico. Come ricordato nelle scorse settimane da Robert Downey Jr., questa stagione sarà dedicata a Chadwick Boseman, interprete di Black Panther, scomparso a di recente a soli 43 anni. Pom Klementieff ha scelto di associarsi a Time's Up, organizzazione a difesa delle vittime di molestie sessuali, il che significa che una percentuale del montepremi di 1 milione di dollari sarà donata all'ente in base alla posizione che l'attrice raggiungerà in classifica.