Chris Brancato, creatore di Narcos, al lavoro su una serie sulle gang irlandesi in stile Peaky Blinders

Chris Brancato, il creatore di Narcos, ha annunciato una nuova serie dedicata alle gang irlandesi. Il progetto, svelato durante l'evento Series Mania e Lille, sarà prodotto da MGM+.

L'annuncio dello sviluppo dello show

Lo sceneggiatore Chris Brancato, in Francia per proporre in concorso Hotel Cocaine, ha spiegato che sta lavorando allo script della serie, in stile Peaky Blinders, che porterà sugli schermi la storia delle "temibili gang irlandesi".

Tra gli altri progetti in fase di sviluppo ci sono anche un paio di show simili a Beverly Hills, 90210.

Hotel Cocaine, di cui sta venendo delineata la seconda stagione, racconta la storia del manager di un hotel che si ritrova nell'epicentro del mondo della cocaina a Miami, tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80. Nel cast c'è l'attore Michael Chiklis.

Narcos 3: Morto Pablo, Viva Pablo

Brancato, parlando a Deadline, ha commentato anche l'attuale situazione del settore spiegando: "Ora non puoi andare a Hollywood con un pitch che non è perfetto. Le cose che avresti venduto cinque-sette anni fa ora non saresti in grado di venderle. Non so se sia un'avversione ai rischi o legato al fatto che gli studios abbiano perso miliardi di dollari durante lo sciopero. Ci sono un insieme di motivi per cui realizzeranno meno prodotti".