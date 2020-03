Chloe Bennet di Agents of S.H.I.E.L.D.:"Non chiamate 'virus cinese' il Covid-19"

La star di Agents of S.H.I.E.L.D, Chloe Bennet chiede pubblicamente di non attribuire al Coronavirus l'etichetta di 'virus cinese'.

Chloe Bennet, star di Agents of S.H.I.E.L.D., è intervenuta sui social per raccomandare le persone di non riferirsi al Covid-19 come "virus cinese". L'attrice americana - nata a Chicago da un imprenditore di origini cinesi - è conosciuta principalmente per il ruolo di Daisy Johnson/Quake nella serie MArvel.

"La comunità americana asiatica ha bisogno di alleati proprio adesso. Per favore, non parlate come il razzista Cheeto in capo (riferendosi al presidente Donald Trump)". Chloe Bennet chiarisce che non intende "minimizzare la crisi macro-economica che stiamo affrontando" ma ritiene che "puntare il dito non risolverà alcun problema di salute".

L'attrice vuole chiarire che chiamare il Covid-19 con il termine "virus cinese" è inaccettabile:"Non ignoro il fatto che questo focolaio, da quello che sappiamo, abbia avuto origine in Cina ma ragazzi, ormai siamo andati molto oltre. Questo NON è il momento per le divisioni, questo è il momento per l'unità" afferma Bennet, che poi indica alcuni possibili soprannomi da affibbiare al virus, da The Rona a The Viddy.

Chloe Bennet tornerà presto nella settima e ultima stagione diAgents of S.H.I.E.L.D., in programma in estate.