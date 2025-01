Chissà chi è, stasera su Nove in prima serata il terzo speciale con Amadeus: gli ospiti del 23 gennaio

Terzo appuntamento in prima serata con Chissà Chi È, il game show condotto da Amadeus, che torna stasera su Nove. Questa sera infatti, torneranno a cimentarsi nel gioco delle identità concorrenti vip e tanti ospiti che, oltre a sfidarsi, si esibiranno con i loro cavalli di battaglia.

Tra gli ospiti annunciati, ci saranno Paolo Ruffini e Massimo Bagnato, mentre a giocare Gianluca Torre e Ida Di Filippo di Casa A Prima Vista. Ma vediamo chi saranno i protagonisti della serata.

Tutti gli ospiti vip della terza puntata di Chissà chi è

Oltre a Gianluca Torre e Ida Di Filippo, nel corso della puntata arriveranno sia ospiti vip che alcuni protagonisti de La Corrida di Amadeus. Questa sera ritroveremo: Paolo Ruffini, Massimo Bagnato e Andrea Paris, il mago comico vincitore di Tu Sì Que Vales nel 2020. Da La Corrida di Amadeus invece, ecco Elisa Calaon, che aveva cantato Roar di Katy Perry con il suo cane Sly.

Chissà Chi È: come funziona il gioco di Nove

Anche in prima serata, il meccanismo di Chissà Chi È rimane lo stesso. Ma con una novità: in caso di vittoria, il montepremi di 200mila euro sarà devoluto alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. I concorrenti dovranno abbinare correttamente le 8 identità presenti in pedana alle 8 attività proposte sul tabellone, dimostrando di possedere intuito e capacità di osservazione.

Più saranno le identità abbinate correttamente, più alto sarà il montepremi che porteranno al gioco finale del parente misterioso e che, infine, potrà essere devoluto alla Fondazione AIRC. In palio, un montepremi di 200.000 euro. Proprio quest'anno AIRC celebra 60 anni di impegno a sostegno della ricerca indipendente sul cancro; una lunga storia a favore della ricerca, che Nove ha deciso di sostenere con il suo show.