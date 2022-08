Chiara Nasti: "non deve interessarvi il mio peso", dopo i commenti social sul pancione

Chiara Nasti ha risposto ad alcuni follower che le hanno fatto notare che ha messo su peso durante la gravidanza. Poche settimane fa l'influencer era finita al centro delle polemiche, perché, sempre sul social, aveva detto di non aver messo un chilo in cinque mesi di gestazione.

L'influencer Chiara Nasti è in attesa del suo primogenito, avuto dal compagno, il calciatore laziale Mattia Zaccagni. Oggi Chiara Nasti è tornata a parlare della sua gravidanza prendendosela con chi ha sottolineato che, nonostante le sue dichiarazioni di giugno, la gravidanza e il pancione le hanno fatto mettere su qualche chilo.

L'influencer ha pubblicato una foto in costume con la scritta: "Benvenuto 7. La tua mamy non vede l'ora di conoscerti". "Ti vedo ingrassata", ha scritto qualcuno, lei ha subito replicato "Puoi vedermi come vuoi, io mi vedo perfetta sempre. Problemi più vostri che miei!". Nelle storie di Instagram ha poi detto: "Ma ognuno è libero di viversi la gravidanza come meglio crede? A me non frega niente di chi prende 30kg o ne prende 9/10 kg né deve interessare a voi il mio peso".

Chiara Nasti ha aggiunto "Mi arrivano messaggi come 'ma goditi la tua gravidanza' come se non lo facessi... quando sono nel momento più bello della mia vita, felice come non mai...ed è una cosa che faccio per tenere sana la mia mente e soprattutto che consiglierei a chiunque! Non è stato mai un mio problema se la gente vuole mettere 100 kg o 0 kg a differenza di come molta gente mi ha dipinta solo perché faceva comodo. A me non frega niente di nessuno, se non delle persone che amo".

Alla fine del post Chiara Nasti ha sottolineato che il bambino sta bene precisando che sente "il parere di professionisti" e non fa "cose a caso".