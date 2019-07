Chiara Ferragni e Fedez a Tokyo come Sailor Moon e Naruto, i fan protestano

Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso delle foto in cui sono ritratti in versione Sailor Moon e Naruto, ma non tutti i fan hanno apprezzato.

Chiara Ferragni e Fedez sono in viaggio a Tokyo e le foto in versione cosplayer di Sailor Moon e Naruto non sono state particolarmente apprezzate dai fan dei due personaggi.

La coppia, mentre si trova in Giappone, ha deciso infatti di scattarsi alcune foto in cui appare con il look dei loro beniamini animati, tuttavia non tutti i follower hanno gradito.

Chiara Ferragni ha voluto diventare Sailor Moon, trasformandosi grazie a una parrucca bionda e alla "divisa" scolastica della protagonista del manga. Suo marito, il rapper Fedez, ha invece voluto diventare Kakashi, il personaggio di Naruto, e Chun-Li, uno dei guerrieri di Street Fighters.

Le immagini dei due coniugi, nonostante le centinaia di migliaia di like, non sono state esenti da critiche.

Online c'è chi infatti ha voluto sottolineare che Fedez non sembra nemmeno un cosplayer e ha in comune con Kakashi solo i capelli, mentre Chiara, nonostante abbia sottolineato nella didascalia "La scorsa notte sono diventata l'eroina della mia infanzia'", non è stata esente dagli attacchi per la sua scelta, per gli indumenti non perfettamente uguali a quelli dei personaggi e ai consueti commenti inopportuni relativi alla sua magrezza e all'uso di photoshop che trasmetterebbero un messaggio negativo ai suoi fan più giovani.

Chiara Ferragni sarà prossimamente protagonista nei cinema a settembre con il docufilm che racconterà la sua vita, tra viaggi intorno al mondo, appuntamenti di lavoro, selfie, shopping e messaggi dei fan, dagli inizi fino al fatidico giorno delle nozze con il rapper milanese.

Alla regia Elisa Amoruso, autrice dei documentari Fuoristrada e Strane straniere e anche sceneggiatrice di Passione sinistra di Marco Ponti.