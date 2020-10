Chiara Ferragni e Fedez avranno una bambina

Chiara Ferragni e Fedez saranno genitori bis di una bambina: è il settimanale Oggi a dare la notizia in esclusiva. In edicola a partire da domani, 8 ottobre, il magazine ha dedicato la copertina del nuovo numero alla coppia d'oro dei social e al piccolo Leone.

L'annuncio della nuova gravidanza di Chiara Ferragni, che secondo i fan più attenti era già nell'aria da un po' di settimane, è arrivato pochi giorni fa, naturalmente via social, e nella forma più tenera possibile, con il piccolo Leone che tiene in mano la prima "foto" di quella che, si scopre, sarà una sorellina. E che dovrebbe condividere con lui anche il mese del compleanno, marzo (Leone è venuto alla luce il 19 marzo 2018).

Se l'assenza fisica di Chiara alle sfilate milanesi era sembrata la conferma definitiva della gravidanza, tutti gli outfit in tinta sfoggiati ultimamente (uniti al nuovo colore di capelli di Fedez) avevano già insospettito tanti follower sulla possibilità di un fiocco rosa in casa Ferragnez. Fan che, a quanto pare, non sbagliano una previsione.

Ecco perchè da oggi si accettano già scommesse sul nome della nascitura Lucia Ferragni.