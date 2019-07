Chiara Ferragni: il documentario sulla sua vita, l'uscita è ufficiale

Il documentario sulla vita di Chiara Ferragni ora ha una data d'uscita ufficiale, come la stessa influencer aveva in parte anticipato su Instagram.

Chiara Ferragni presto al cinema: il documentario sulla sua vita ha una data d'uscita ufficiale nelle sale italiane, mentre è ancora giallo sulla partecipazione al Festival di Venezia 2019.

L'uscita evento dovrebbe essere confermata per il 17, 18 e 19 settembre 2019, e d'altronde era stata la stessa influencer, solo pochi giorni fa, a suggerire, attraverso delle stories su Instagram, quanto confermato oggi a Cinè - Giornate estive di cinema in programma a Riccione, anticipando che, all'interno del suo ufficio, era in corso un'intervista al marito Fedez, che sarà utilizzata per accompagnare il primo film sulla sua vita e la sua ascesa nel mondo della moda.

Fortemente voluto da Chiara Ferragni, con uno stuolo di autori, droni, bodyguard al seguito e con una mega troupe, il docufilm racconta la vita della fashion influencer, tra viaggi intorno al mondo, appuntamenti di lavoro, selfie, shopping e messaggi dei fan, dagli inizi fino al fatidico giorno delle nozze con il rapper milanese. Alla regia Elisa Amoruso, autrice dei documentari Fuoristrada e Strane straniere e anche sceneggiatrice di Passione sinistra di Marco Ponti.

Il documentario era stato prodotto per il solo passaggio in TV, in un primo momento si era addirittura detto che sarebbe stata Netflix a produrre e distribuire il flm, ma la notizia si è rivelata priva di fondamento. A novembre era stato il settimanale Chi a scrivere che era stato proposto anche a Sky, ma sembra che all'epoca nessuno avesse accettato di trasmetterlo. Quale sia la vera storia della sua distribuzione al momento è difficile dirlo, così come non sapremo forse mai con certezza come sia stato veramente finanziato (sembra sia stato un fondo privato che le avrebbe offerto circa 400.000 dollari per la realizzazione, ma l'indiscrezione è al momento priva di conferme ufficiali). La sola notizia sicura, dunque, sembra essere quella del suo imminente arrivo al cinema.