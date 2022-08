Chiara Ferragni contro Giorgia Meloni: "l'aborto è un diritto che rischia di sparire"

Chiara Ferragni ha attaccato Giorgia Meloni e Fratelli D'Italia per la loro politica sull'aborto: l'imprenditrice digitale in una storia di Instagram ha invitato le donne a riflettere in vista delle prossime elezioni politiche, prendendo come esempio quello che sta succedendo nel settore della Sanità nella Regione Marche, guidata da una giunta di destra.

Le storie di Chiara Ferragni oggi hanno suscitato diverse reazioni a livello politico, nel post che l'imprenditrice ha condiviso dal profilo di The Vision c'è la foto di una sala operatoria, nella didascalia si legge: "FdI ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche, regione che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni". Nella parte alta della foto l'influencer, che vanta oltre 20 milioni di follower ha chiesto alle donne di non tirarsi indietro "Ora è il nostro tempo di agire e far si che queste cose non accadano".

Le Marche sono guidate da Francesco Acquaroli, eletto nelle file di Fratelli d'Italia, Manuela Bora del Partito Democratico, lo scorso giugno, come si legge sul Corriere della Sera, ha dichiarato "per abortire le Marche sono peggio del Texas". "La giunta di destra" ha detto la consigliera "non applica le direttive del ministero della salute sulla legge 194 e non consente di praticare l'aborto farmacologico". Nella regione, inoltre, è difficile rivolgersi agli ospedali per l'alto numero di medici obiettori.

Al fianco di Chiara Ferragni si è schierata Alessia Moran del Partito Democratico, che in un Tweet ha scritto: "Grazie a Chiara Ferragni si accende un faro sulle Marche governate da FdI. Sono due anni che portiamo avanti questa battaglia da sole nell'indifferenza dei più. Le Marche sono il laboratorio della destra in Italia ed oggi la situazione è questa".