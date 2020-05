Chi vuol essere milionario torna a settembre: l'annuncio di Gerry Scotti

Chi vuole essere milionario torna il prossimo settembre. Lo ha detto lo storico conduttore Gerry Scotti nel corso di un'intervista radiofonica a 105 takeaway.

Il 22 maggio del 2000 Chi vuol essere milionario arrivava in Italia su Canale 5, e nel 2020 il format inglese condotto in Italia da Gerry Scotti tornerà per la quindicesima stagione il prossimo settembre. Lo storico conduttore lo ha confermato a Daniele Battaglia e Diletta Leotta durante il programma radiofonico 105 takeaway su Radio 105. Il programma tornerà con un ciclo di puntate in prima serata ed uno speciale dedicato ai VIP: "Faremo sicuramente una puntata a inviti, a me non piace usare la parola VIP, ma la faremo con personaggi famosi". Scotti non ha precisato dove verrà registrato il programma. Sono un paio d'anni infatti che Mediaset ha delocalizzato la produzione del game show sfruttando gli studi di Varsavia. "Lo show ha una scenografia che è uguale in tutto il mondo - raccontò il conduttore al Corriere della Sera - quindi abbiamo utilizzato quella polacca che era già pronta"