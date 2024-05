Chi vincerà Eurovision 2024?: Il parere degli esperti, sale Israele scende l’Italia dopo la gaffe della Rai

Con la semifinale del 9 maggio, sono state rivelate le venti nazioni che parteciperanno alla finale di Eurovision 2024, in onda sabato 11 maggio in prima serata su Rai 1, a cui si aggiungono Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna (le cosiddette Big Five) e la Svezia, paese ospitante. Ecco quali sono le favorite secondo le agenzie specializzate e come sono cambiate le quotazioni nelle ultime ore.

Le previsioni per la vittoria di Eurovision 2024

Dopo le ultime esibizioni, il croato Baby Lasagna con "Rim Tim Tagi Dim" è considerato il favorito. Le quotazioni di Israele sono scese a sorpresa, soprattutto dopo che la Rai, con una gaffe senza precedenti, ha rivelato le percentuali di voto degli italiani. Eden Golan ha ottenuto un anomalo 39,31% dei voti nel nostro paese, una percentuale che potrebbe garantirle i punti necessari per la vittoria.

Baby Lasagna è il favorito di Eurovision 2024

Questo strano incidente rischia di ritorcersi contro Angelina Mango. Sui social, il voto italiano è stato fortemente criticato negli altri paesi e ciò potrebbe svantaggiare la cantante de "La Noia". Le sue quotazioni sono salite di qualche punto nelle ultime ore, segno che i bookmaker stanno perdendo fiducia nella sua possibile vittoria.

La crescita di Israele ha fatto scendere di una posizione Nemo, il rappresentante svizzero, che ieri con la sua "The Code" ha fatto ballare tutta la Malmö Arena. Sopra l'Italia ci sono anche il francese Slimane con "Mon amour" e i demoniaci irlandesi Bambie Thug con "Doomsday Blue". L'ultimo, poco ambito, posto è conteso tra nazioni come il Lussemburgo, il Portogallo e la Lituania.

Angelina Mango sul palco di Eurovision 2024

Male anche il Regno Unito, che negli ultimi anni, eccetto Sam Ryder a Torino, non è riuscito a portare rappresentanti degni della tradizione musicale del paese. Ecco le quotazioni delle principali agenzie di scommesse aggiornate a pochi minuti fa.

Le quote delle 26 nazioni in gara

Sisal

Croazia 1.85

Israele 3.50

Svizzera 7.50

Francia 12.00

Italia 16.00

Irlanda 20.00

Ucraina 25.00

Paesi Bassi50.00

Grecia100.00

Slovenia 100.00

Finlandia 150.00

Norvegia 150.00

Austria 200.00

Georgia 200.00

Svezia 200.00

Lituania 200.00

Regno Unito 200.00

Serbia 250.00

Armenia 250.00

Cipro 250.00

Estonia 300.00

Spagna 300.00

Germania 500.00

Lettonia 500.00

Lussemburgo 500.00

Portogallo 500.00

