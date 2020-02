Chi trova un amico trova un tesoro: stasera su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

Chi trova un amico trova un tesoro torna sul piccolo schermo stasera su Rete 4 alle 21:25: Diretto nel 1981 da Sergio Corbucci, è il dodicesimo film insieme per una delle coppie comiche più amate del cinema italiano: Bud Spencer e Terence Hill.

Alan Lloyd (Terence Hill), inguaribile giocatore d'azzardo) trova una mappa che segnala un tesoro nascosto dai giapponesi, in tempo di guerra, su una piccola isola del Pacifico, ma alcuni gangster cercano di rubargliela a tutti i costi; e così Alan si rifugia nella barca di Charlie O'Brien (Bud Spencer), uno skipper sul punto di partire per una crociera, tutto solo. Quando arrivano sull'isoletta segnata sulla mappa, scoprono che non è deserta come pensavano ed addirittura c'è un giapponese, Kamasuka (John Fujioka), vecchio generale che crede di essere ancora in guerra, che difende strenuamente il tesoro.

La frase che dà il titolo al film era già stata pronunciata da Terence Hill, in I due superpiedi quasi piatti, e 4 anni più tardi quelle parole, Chi trova un amico trova un tesoro, diventano una sceneggiatura, di Sergio Corbucci e Mario Amendola, e poi un film. Curiosità: il personaggio di Kamasuka è ispirato a Hiroo Onoda, l'ex militare giapponese che continuò a combattere sull'isola filippina di Lubang fino al 1974, nonostante il Giappone si fosse arreso nella seconda guerra mondiale, nel 1945, e nonostante la guerra stessa fosse finita da quasi 30 anni.