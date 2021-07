Chi è il tifoso svizzero Luca Loutenbach, il meme degli Europei 2021

Il tifoso svizzero durante la partita Francia-Svizzera degli Europei 2021 diventato famoso è Luca Loutenbach: le sue espressioni di sofferenza e di gioia sono diventate un meme sui social. Luca è stato travolto dalla popolarità che gli ha regalato numerosi benefici e qualche grattacapo.

Francia-Svizzera è stata una delle partite più emozionanti degli ottavi di finale degli Europei 2021: gli elvetici, dopo essere stati in svantaggio per 3 a 1 ed aver sbagliato un rigore, hanno eliminato i campioni del mondo proprio grazie alla lotteria finale dei tiri dagli 11 metri.

Le emozioni in campo sono state vissute anche dagli spettatori sugli spalti, uno in particolare ha attirato l'attenzione della regia e del pubblico da casa che commentava la partita su Twitter: Luca Loutenbach. Tifoso della Svizzera l'uomo, 28 anni, originario del Canton Giura, ha accompagnato l'impresa della sua nazionale con espressioni che sono andate dalla disperazione, dopo il terzo goal subito, alla gioia, per il terzo goal del pareggio svizzero, alla felicità irrefrenabile, quando il portiere svizzero Yann Sommer ha parato il rigore che ha regalato alla sua squadra i quarti di finale.

Luca Loutenbach, intervistato dalla TV svizzera RSI, ha raccontato di essere stato travolto dalla popolarità improvvisa, e spera che tutto questo finisca nel giro di qualche giorno: "Durante la partita non c'era abbastanza segnale ma ho capito cosa stava accadendo grazie ad alcuni tifosi che erano intorno a me. Sono una persona di natura riservata anche se forse non si è visto. È stata una partita con tutti gli ingredienti del calcio: rigori sbagliati, reti segnate da entrambe le squadre, vincevamo e perdevamo. Quello che mi è accaduto è una cosa simpatica. In ogni caso, per uno o due giorni va bene ma spero che presto la situazione si calmi".

Nell'attesa che la situazione si calmi, Luca Loutenbach ha ricevuto subito dei benefici da questa improvvisa popolarità: un biglietto per il quarto di finale Spagna-Svizzera, che si gioca a San Pietroburgo in Russia, gli è stato regalato dalla compagnia aerea Swiss Air. Inoltre, l'Ufficio del Turismo svizzero gli ha regalato una vacanza per una destinazione che Luca potrà scegliere alla fine degli Europei.