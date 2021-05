Chi sono le mogli di Pio e Amedeo, Cristina Garofalo e Maria Finizio

Maria Finizio e Cristina Garofalo sono le mogli del duo comico Pio e Amedeo, ideatori di Felicissima sera, in onda su Canale 5 in prima serata.

Maria Finizio e Cristina Garofalo sono i nomi delle rispettive mogli di Amedeo Grieco e Pio D'Antini, membri del celebre duo comico Pio e Amedeo il cui nuovo show, intitolato Felicissima sera, va in onda su Canale 5 in prima serata da venerdì 16 aprile.

Maria Finizio, moglie di Amedeo Grieco e mamma dei loro due bambini Alice e Federico, si è sposata con il comico in segreto e ha deciso di continuare a vivere con lui e la sua famiglia a Foggia, sua città d'origine, lontana dai riflettori e dal caos milanese.

La donna vive una vita lontana dal gossip ma, essendo figlia unica, non è riuscita a contenere il suo entusiasmo dopo la nascita dei suoi due figli e ha scelto Instagram per spiegare il motivo della sua felicità: "Non so cosa significhi avere un fratello o una sorella ed è per questo che ho voluto che il mio primo figlio non restasse solo. Mi auguro che il loro legame sia indissolubile".

La Finizio ha dedicato molti post di Instagram anche alla suocera, la mamma di Amedeo, morta recentemente all'età di 57 anni: "Tra noi non è stato un colpo di fulmine, io e te ci siamo incontrate pian piano fino a quando tu sei diventata il mio punto di riferimento imprescindibile! Sei diventata con il tempo una seconda mamma, il punto di riferimento che ormai non avevo da anni ed ora che sei andata via io mi sento nuovamente sola."

Cristina Garofalo, moglie di Pio D'Antini, è una modella di 33 anni e mamma della piccola Chiara nata nel 2016. Pio e Cristina si sono innamorati a soli 18 anni e da allora non si sono mai lasciati, in seguito hanno lasciato la loro terra d'origine e si sono trasferiti a Milano in cerca di successo nel mondo della moda e dello spettacolo.

La Garofalo, dopo essersi trasferita nel capoluogo lombardo, ha iniziato a lavorare come modella, partecipando anche ad alcuni concorsi nazionali. Dopo i primi shooting fotografici, Cristina ha partecipato a Miss Italia, ottenendo la fascia di Miss Sash ed è arrivata fino alla semifinale delle selezioni di Veline. Attualmente la moglie di Pio D'Antini lavora come modella e grazie ai social ha iniziato anche una nuova carriera come influencer.