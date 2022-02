Chi sono i Meduza e che musica fanno?

I Meduza sono un gruppo house italiano, formato nel 2019 dai produttori Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale, che con la loro musica ha velocemente conquistato le classifiche delle piattaforme streaming, arrivando a collaborare con artisti del calibro di Hozier ed a partecipare al The EllenDegeneres Show.

Scopriamo chi sono i componenti del gruppo: Simone Giani e Luca de Gregorio si sono diplomati al conservatorio di Milano in organo e musica elettronica mentre Mattia Vitale è un DJ resident house che, nel corso della sua carriera, si è esibito in diversi locali di Milano. Luca, terminati gli studi, da inizio alla sua carriera da musicista, mentre Simone decide di diventare un insegnante di musica.

Nel 2014 Mattia e Simone decidono di iniziare a produrre musica propria e poco tempo dopo entra a far parte del gruppo anche Luca. Nel 2018 i tre ragazzi iniziano a lavorare a Londra per la Universal UK e l'anno seguente nasce ufficialmente il loro progetto musicale house. Nel 2019 i Meduza pubblicano il singolo Piece of Your Heart che raggiunge subito la seconda posizione della UK Singles Chart. Nel 2020 arriva la canzone Born to Love, in collaborazione con SHELLS, e nell'ottobre dello stesso anno esce il nuovo singolo Paradise per l'etichetta Secondo Piano.

Il 22 marzo 2021 i tre ragazzi scrivono un capitolo storico per la musica italiana: sono infatti i primi artisti del nostro paese ad esibirsi live durante una puntata dello show televisivo americano chiamato The EllenDegeneres Show. Il 14 maggio 2021 pubblicano, insieme a Elroii, il quinto singolo del progetto, Headrush, seguito il 29 ottobre dal sesto singolo realizzato con Hozier: Tell It to My Heart.

Secondo Forbes I Meduza, nome scelto dal trio in onore della Gorgone Medusa, sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2020, i 22esimi dj nel mondo nella classifica Top100 alternative secondo il sito DJ MAG, oltre ad essere al numero 2 nella classifica del sito 1001tracklist dei migliori produttori mondiali.