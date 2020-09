Chi sono i figli di Elisabetta II del Regno Unito?

Elisabetta II del Regno Unito e suo Marito Filippo Mountbatten hanno avuto quattro figli: Carlo, Principe del Galles ed erede al Trono; Anna, Principessa Reale; Andrea, Duca di York e Edoardo, Conte di Wessex. Ecco chi sono.

Carlo, principe del Galles ed erede al Trono

Carlo è nato il 14 novembre 1948 ed è il più longevo erede al trono. Gli esperti sono insicuri sul nome che assumerà una volta diventato Re: Carlo III o di re Giorgio VII?. Il suo titolo completo è Sua Altezza Reale il Principe del Galles, eccetto in Scozia dove è detto Sua Altezza Reale il principe Carlo, duca di Rothesay. È viceammiraglio della Marina Reale Britannica e Maresciallo di Campo per l'Esercito e quello di Maresciallo dell'Aria per la Royal Air Force. Carlo diventerà Re anche dei paesi del Commonwealth e sarà il primo monarca britannico a discendere dalla regina Vittoria sia da parte di madre che di padre.

Carlo dapprima frequentò la Hill House School a West London, dove non ricevette alcun trattamento preferenziale su richiesta esplicita della Regina. Nell'ottobre del 1967, il principe venne ammesso al Trinity College di Cambridge, dove studiò antropologia, archeologia e storia. Carlo frequentò l'University College del Galles ad Aberystwyth, studiando storia e lingua gallese prima d'insediarsi come Principe di Galles e si laureò quindi a Cambridge, primo erede al trono a conseguire una laurea.

La Principessa Diana con i suoi due figli, Harry e William

Carlo aveva incontrato per la prima volta Lady Diana Spencer nel 1977 ma iniziò a frequentarla dall'estate del 1980, quando i due trascorsero una vacanza al Castello di Balmoral e poi a Sandringham House. La stampa cominciò a seguire la coppia da vicino e quando il principe Filippo disse a Carlo che la sua reputazione ne sarebbe uscita danneggiata se non si fosse deciso a sposarsi presto, Carlo decise di convolare a nozze. Il principe Carlo propose a Diana di sposarlo nel febbraio del 1981 e la coppia celebrò il proprio matrimonio nella Cattedrale di San Paolo il 29 luglio di quell'anno. La coppia andò a vivere a Kensington Palace e a Highgrove House. Ebbero due figli William e Henry (detto Harry). Carlo è stato l primo membro della famiglia reale essere presente alla nascita dei suoi bambini. Nel giro di cinque anni l'incompatibilità tra i due coniugi venne a galla. Diana parlò pubblicamente della storia d'amore di Carlo con Camilla nel libro di Andrew Morton Diana - La sua vera storia.

Nel dicembre del 1992, il primo ministro John Major annunciò la separazione formale di Carlo e Diana al Parlamento e in quell'anno la stampa britannica pubblicò una conversazion privata tra Carlo e Camilla del 1989 che fece scandalo. Carlo e Diana divorziarono ufficialmente il 28 agosto 1996. Alla morte di Diana, Carlo e la sorella della Principessa, Lady Sarah, andarono a Parigi per riportare il suo corpo nel Regno Unito.

Carlo e Camilla Parker Bowles si fidanzarono ufficialmente il 10 febbraio 2005 e Carlo è stato il primo membro della famiglia reale inglese a contrarre matrimonio civile anziché religioso. La cerimonia civile si svolse nella Windsor Guildhall il 9 aprile 2005. La regina fu riluttante a prendere parte alla cerimonia civile in quanto capo supremo della Chiesa d'Inghilterra anche se molti sapevano che Elisabetta II non sopportava Camilla. Attualmente Carlo ha una fitta agenda di doveri reali, e inoltre sta assumendo sempre più impegni in luogo degli anziani genitori.

Anna, Principessa Reale

Anna è nata il 15 agosto 1950, unica figlia femmina della Regina Elisabetta II. La Principessa Reale è patrona di oltre 200 organizzazioni caritatevoli, ha circa 500 incarichi per conto della regina e della corte inglese. È particolarmente nota per il suo talento equestre, è stata il primo membro della famiglia reale inglese a prendere parte ai Giochi olimpici. È attualmente sposata con il vice ammiraglio sir Timothy Laurence, ma ha avuto due figli dal precedente matrimonio con Mark Phillips.

Anna sposò Mark Phillips il 14 novembre 1973. La cerimonia venne trasmessa in mondovisione e raccolse un pubblico di circa 100 milioni di spettatori. Dopo il matrimonio Anna si recò a vivere con il marito a Gatcombe Park. I due coniugi ebbero due figli, Peter e Zara, e divorziarono il 23 aprile 1992.

Il 20 marzo 1974, mentre la principessa Anna e Mark Phillips stavano ritornando a Buckingham Palace a loro limousine venne costretta a fermarsi da una Ford Escort che intralciava il percorso. Ian Ball tentò di rapire Anna per chiedere un riscatto di 2.000.000 di sterline che era intenzionato poi a devolvere personalmente al National Health Service. Furono feriti vari agenti e un giornalista ma la principessa fu salvata. Ball venne riconosciuto colpevole di tentato omicidio e tentato rapimento e venne ricoverato in una clinica psichiatrica in osservazione.

Andrea, Duca di York

Andrea Duca di York è nato a Londra il 9 febbraio 1960 e occupa l'ottava posizione nella linea di successione al trono britannico. Venne battezzato nella Sala della Musica del palazzo reale l'8 aprile 1960 dall'arcivescovo di Canterbury, Geoffrey Fisher. Andrea fu il primo figlio nato da un monarca regnante in carica dai tempi della regina Vittoria. Come figlio di un sovrano, ottenne il titolo di Altezza Reale.

Andrea non frequentò l'università, preferendo invece iscriversi al Britannia Royal Naval College a Dartmouth. Nel novembre del 1978 venne annunciato che Andrea sarebbe stato arruolato dall'anno successivo nella Royal Navy. Dal marzo all'aprile del 1979, venne incorporato nel Royal Naval College Flight, incominciando l'addestramento come pilota, qualificandosi come pilota di elicotteri.

Allo scoppio della Guerra delle Falkland contro l'Argentina, la Invincible fu una delle due portaerei facenti parte della squadra navale impegnata all'epoca nell'operazione di riconquista delle isole. Andrea partì nonostante le preoccupazioni del governo. Fu la madre a volere che Andrea restasse al suo posto: pertanto partecipò alle operazioni della squadriglia come pilota di Westland Sea King durante tutte le ostilità. Dopo la cessazione delle ostilità, la Invincible fece ritorno a Portsmouth dove la regina e il principe Filippo si unirono alle altre famiglie per dare il benvenuto al ritorno del vascello e dei suoi marinai a bordo.

Il 23 luglio 1986 Andrea ha sposato Sarah Ferguson. Dal matrimonio celebrato l'8 agosto 1988, sono nate due figlie, Beatrice ed Eugenie. Andrea ha divorziato dalla moglie il 30 maggio 1996. Il 30 dicembre 2014 un esposto al tribunale della Florida ha affermato che il principe Andrea era una delle diverse figure di spicco ad aver partecipato ad attività sessuali con una minorenne poi identificata come Virginia Roberts Giuffre. Nel gennaio 2015 Buckingham Palace dichiarò che "qualsiasi insinuazione di comportamento inadeguato con minori è categoricamente falsa". Virginia Giuffre affermò di aver fatto sesso con il principe Andrea in tre occasioni, ossia durante un viaggio a Londra nel 2001 quando aveva 17 anni e successivamente a New York e a Little Saint James nelle isole Vergini.

Edoardo, Conte di Wessex

Edoardo, Conte di Wessex è nato a Londra il 10 marzo 1964. È undicesimo in linea di successione al trono del Regno Unito. Edoardo si immatricolò al Jesus College di Cambridge come lettore di storia. Edoardo nel 1991 divenne Master of Arts a Cambridge, uno dei pochi membri della famiglia reale ad ottenere questo riconoscimento universitario.

Lasciata l'università, Edoardo aderì al corpo dei Royal Marines nella scuola ufficiali. Alla fine degli anni Ottanta lavorò per due compagnie teatrali, la Andrew Lloyd Webber e la Really Useful Theatre Company, per le quali fu assistente di produzione per i musical Il fantasma dell'Opera, Starlight Express e Cats. Nel 1986 gli venne commissionato il musical Cricket da Lloyd Webber e Tim Rice, in occasione del 60º compleanno della madre. Il primo contatto di Edoardo col mondo della televisione fu il programma It's a Royal Knockout, nel giugno del 1987. Nel 1993 fondò la Ardent Television Production Company, con il nome di Edward Windsor, e poi Edward Wessex. Venne ccusato dai media di utilizzare i suoi legami con la famiglia reale per scopi personali, soprattutto per la maniera inspiegabile con cui era riuscito a saldare forti debiti della sua società. Nel 2002 il principe annunciò il suo parziale ritiro dall'attività per dedicarsi ai suoi incarichi di stato e per affiancare la Regina nei preparativi del suo giubileo d'oro.

Il 19 giugno Edoardo 1999 sposò Sophie Rhys-Jones nella Cappella di San Giorgio. Dopo il matrimonio i due acquisirono i titoli di conte e contessa del Wessex. L'8 novembre 2003 è nata la prima figlia Lady Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten-Windsor. Il 17 dicembre 2007 è nato il secondo figlio della coppia, James Alexander Philip Theo Mountbatten-Windsor, visconte Severn.