Chi sono Highsnob e Hu e che musica fanno?

Highsnob e Hu sono due artisti in gara al Festival di Sanremo 2022, al quale partecipano insieme con il brano "Abbi cura di te". Highsnob, nome d'arte di Michele Matera, è un rapper nato nel 1985 mentre Hu è una cantante, producer e polistrumentista, classe 1994.

Highsnob, divenuto famoso nel 2013, nel corso della sua carriera ha duettato con rapper e trapper del calibro di Nitro, Ernia, Junior Cally, Mambolosco, Nerone e altri. I testi dell'artista parlano principalmente di vita di strada, problemi sociali e del rapporto tra lui e i suoi amici e le donne.

A proposito della sua vita personale, durante un'intervista de Il Messaggero, Highsnob ha dichiarato: "Ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico, legato ad alcuni disturbi del comportamento causati dal bipolarismo, che è stato la natura di molti miei problemi. Mi è stato diagnosticato dieci anni fa. Non ho mai nascosto di soffrirne. I disturbi mentali in Italia sono considerati tabu."

HU, invece, come accennato in precedenza, nonostante la sua giovane età è un'artista piena di risorse e, sebbene venga dal jazz, adesso si dedica principalmente alla musica elettronica. Nel 2020 era nella lista dei finalisti delle nuove proposte di Sanremo Giovani e negli ultimi anni alcuni suoi brani originali sono stati scelti come colonna sonora di una serie di pubblicità italiane.

Nel maggio del 2021 HU ha pubblicato END, il singolo che l'ha portata sui palchi più importanti d'Italia, sia come artista che come polistrumentista nel Fortuna Tour di Emma Marrone. Nell'autunno del 2021, dopo essere sbarcata su SPOTIFY, pubblica "MILLEMILA", il suo ultimo brano scritto co prodotto con Tom Beaver.