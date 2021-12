Chi sono le figlie di Patrizia Reggiani e di Maurizio Gucci, Alessandra e Allegra

Dal matrimonio tra Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci sono nate due figlie, Alessandra e Allegra. Oggi le due ragazze vivono la loro vita lontano dai riflettori e hanno rotto ogni rapporto con la madre, la donna che ha fatto uccidere il loro padre.

Patrizia Reggiani Martinelli conosce con Maurizio Gucci nel 1970 ad una festa. Dopo aver iniziato a frequentarsi, i due decidono di trasferirsi a New York e si sposano nel 1972. La coppia ha due figlie, Alessandra nata nel 1977 e Allegra, arrivata nel 1981. Un anno dopo la nascita della secondogenita, Patrizia e il marito tornano a Milano, dove divorziano nel 1985. Maurizio infatti ha intrapreso una relazione con Paola Franchi, una designer d'interni conosciuta ad una festa.

Maurizio Gucci, padre di Alessandra e Allegra, viene ucciso a Milano il 27 marzo 1995 da Benedetto Ceraulo nell'androne dello stabile dove erano situati gli uffici di una sua società. Per l'omicidio del genitore delle sorelle Gucci è stata condannata anche la madre delle ragazze, Patrizia Reggiani, ritenuta la mandante dell'uxoricidio e condannata a 29 anni di carcere, anche se nel 2000 la corte d'appello di Milano le ha ridotto la pena a 26 anni. La Reggiani è stata rilasciata dopo 18 anni, nell'ottobre 2016, per buona condotta.

Alessandra e Allegra Gucci, dopo l'attenzione mediatica a cui sono state esposte durante le indagini per l'omicidio del padre e durante il processo alla madre, hanno deciso di vivere la loro vita lontano dei riflettori. Non è facile reperire informazioni su di loro, hanno evitato anche di iscriversi a qualsiasi social. Oggi Alessandra vive a Bruxelles, mentre Allegra si trova a Saint Moritz.

Alessandra e Allegra Gucci alla morte del padre hanno ereditato il suo patrimonio ma sono finite in tribunale per una causa con la madre Patrizia Reggiani. Quest'ultima ha ottenuto, con sentenza della cassazione, che le fosse accreditato il vitalizio che le aveva riconosciuto l'ex marito al momento del divorzio, ovvero un assegno di 1,1 milioni di franchi l'anno più gli arretrati. L'accordo tra i due ex coniugi era stato stipulato in Svizzera.

Dopo la sua scarcerazione, in un'intervista a The Guardian, Patrizia Reggiani parlando del rapporto con le figlie ha detto "Stiamo attraversando un brutto momento ora. Non mi capiscono e hanno tagliato il mio sostegno finanziario. Non ho niente e non ho nemmeno incontrato i miei due nipoti", questo prima che la Cassazione costringesse le due ragazze a rimborsare la madre. Oggi Alessandra e Allegra comunicano con Patrizia solo tramite i loro legali. Tra le due donne e la madre non ci sono contatti e la Reggiani non ha potuto vedere mai i suoi nipoti perché le figlie glielo impediscono.