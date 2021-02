Chi sono i figli di Paolo Bonolis: Stefano, Martina, Silvia, Davide e Adele

Paolo Bonolis ha sposato due donne, Diane Zoeller e Sonia Bruganelli, dalle quali ha avuto 5 figli: ecco chi sono e cosa fanno nella vita Stefano, Martina, Silvia - che ha avuto dei problemi di salute, ma ha vinto delle sfide straordinarie, Davide, che sogna il Grande Fratello e Adele.

Stefano Bonolis

Una foto di Stefano Bonolis

Stefano Bonolis è nato negli Stati Uniti, sua madre è la psicologa statunitense Diane Zoeller con cui Paolo Bonolis è stato sposato dal 1983 al 1988. Dopo il divorzio dei genitori Stefano è rimasto negli USA con la madre ma nel corso degli anni ha mantenuto un ottimo rapporto con il padre, a cui fisicamente somiglia tantissimo.

Non sappiamo quale sia la professione del primogenito del conduttore televisivo ma si sa che non fa parte dello show business. Sul suo profilo Instagram condivide foto relative alla sua vita privata, come viaggi, serate al ristorante con i suoi amici americani e il suo gatto. Stefano è stato fidanzato per qualche tempo con Paola Caruso, conosciuta sul set di Avanti un altro, durante una delle sue visite al padre in Italia. Dopo la rottura con Paola il figlio di Bonolis si è fidanzato con Candice Hansen con cui si è sposato nel 2019 con una cerimonia allo Chateau at Coindre Hall, ad Huntington, New York,

Martina Bonolis

Una foto di Martina Bonolis

Martina Bonolis è la secondogenita di Paolo Bonolis e Diane Zoeller, anche lei come il fratello maggiore vive negli Stati Uniti con la madre. La ragazza ha deciso di seguire le orme materne laureandosi in psicologia, Martina ha scelto di specializzarsi in un campo molto difficile, il trattamento dei casi di bambini e donne vittime di abusi. Martina si occupa anche di teatro.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale la ragazza nel novembre del 2019 si è sposata a New York con Tito Garza, un comico americano. Nell'ottobre 2020 Martina ha avuto il suo primo figlio a cui ha dato il nome Theodor, con questa nascita Paolo Bonolis è diventato per la prima volta nonno.

Silvia Bonolis

Silvia Bonolis è nata nel dicembre del 2002, ha quindi 18 anni. La ragazza è figlia di Paolo e Sonia Bruganelli, imprenditrice e produttrice televisiva che il conduttore ha sposato nel 2002. Silvia purtroppo è nata con problemi cardiaci, una malattia congenita che ha costretto i medici a sottoporla a un intervento cardiaco subito dopo la nascita. Silvia ha sofferto d'ipotermia ed è stata anche in terapia intensiva, problemi che hanno inciso sul suo successivo sviluppo, come ha raccontato Paolo Bonolis al settimanale Gente. "Anche il post operatorio fu problematico e la portò ad avere un po' di ritardi nell'iter della crescita".

Paolo ha raccontato che grazie alla fisioterapia Silvia è riuscita ad acquistare una certa autonomia "partecipando alle Special Olympics vincendo anche l'argento nel lancio della palla e l'oro nei 10 metri piani assistiti". Paolo Bonolis nella presentazione del libro 'Perché parlavo da solo ha detto' di Silvia: "Oggi ha 17 anni ed è luce allo stato puro. Lei è la soluzione a tutti i problemi. Ha fatto un percorso molto particolare. Visto che lo ha fatto ed è felice e sorride, quelli che sono i nostri problemi sono ostacoli bassissimi".

Davide Bonolis

Davide Bonolis è nato nel 2005 è il quarto figlio di Paolo Bonolis e il secondo di Sonia Bruganelli. Il ragazzo frequenta le superiori ed ha la passione del calcio, sport che pratica nelle giovanili di una squadra romana. Come il padre è tifosissimo dell'Inter. Lo scorso agosto si è parlato di lui quando con Paolo Bonolis, in piena emergenza sanitaria, partecipò a una partita di calcetto, in campo c'erano anche Flavio Briatore e Sinisa Mihajlovic, poi risultati positivi ai test.

La madre Sonia in un'intervista a Chi ha raccontato che Davide ha un sogno nel cassetto, partecipare al Grande Fratello: "A 18 anni vuole entrare nella Casa. È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità, sono seria. Alfonso lo sa".

Adele Bonolis

Adele Bonolis è l'ultima nata in casa Bonolis, la più piccola dei 5 figli di Paolo, nata dal secondo matrimonio del conduttore televisivo. Il suo nome è quello di una prozia di Paolo, un'insegnate per la quale la Chiesa ha aperto le pratiche per la beatificazione.

I disegni della piccola Adele hanno ispirato la madre, Sonia Bruganelli, a creare una linea di abbigliamento per bambini che ha ottenuto un discreto successo.

La ragazzina durante un'intervista al padre con il settimanale Oggi è intervenuta e ha detto al giornalista: "Il mio papà è un bambino quando guarda le partite dell'Inter perché urla. Lo sentiamo fino al piano di sopra e si arrabbia tantissimo se l'Inter perde". Parlando del suo rapporto con il papà Adele ha raccontato: "in generale ora sono brava ma da piccolina mio padre mi metteva spesso in punizione e mi faceva salire in camera mia, ma poi mi chiamava per mangiare e si scordava che mi aveva messo lui in punizione".