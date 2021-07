Chi sono i figli di Lorenzo Insigne, Carmine e Christian

Lorenzo Insigne è padre di due maschietti: Carmine nato nel 2013 e Christian, nato nel 2015. L'attaccante della nazionale campione d'Europa e del Napoli ha sposato nel 2012 Genoveffa 'Jenny' Darone.

Soprannominato dai tifosi del Napoli 'Lorenzo il Magnifico' per la sua immensa classe, Insigne è nato a Napoli il 4 giugno del 1991 e con la squadra della sua città ha vinto 2 Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Nel 2011 il Napoli lo "prestò" al Pescara di Zdeněk Zeman, qui giocò con Ciro Immobile e Marco Verratti, oggi i tre giocatori fanno parte della nazionale campione d'Europa, come ha sottolineato il calciatore del Paris Saint-Germain in un'intervista concessa a Uefa.com "è molto bello ed emozionante perché se guardiamo dove eravamo dieci anni fa non pensavamo di ritrovarci tutti insieme in nazionale da protagonisti"

Lorenzo Insigne ha sposato Jenny Darone il 31 dicembre 2012. I due si conoscono da quando erano adolescenti e trasferimenti lontano da Napoli del calciatore li avevano allontanati ma quando Lorenzo è tornato in pianta stabile a Napoli hanno ripreso a frequentarsi. Il calciatore è molto geloso di sua moglie come ha dimostrato in un memorabile scherzo de Le Iene.

Lorenzo e Jenny hanno due figli: Carmine nato nel 2013 e Christian, nato nel 2015. Il secondogenito assomiglia molto al padre da cui ha ereditato il sorriso accattivante. Subito dopo la vittoria dell'Italia contro la Turchia, nella partita di esordio degli Europei 2021, i bambini hanno scritto una letterina al padre, autore di un goal.

Christian, 6 anni, ha scritto: "Grande papà continua così, ti ho visto nella partita e sei stato bravissimo. Vinci anche con il Napoli".

Carmine, 8 anni ha scritto: "Per papà, da Carmy. Grazie per aver segnato e per aver fatto il cuore ecc e per essere tornato nella nostra famiglia. Ti amo". Le due lettere sono state pubblicate con orgoglio da Lorenzo Insigne nelle sue storie di Instagram.