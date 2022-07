Chi sono i figli di Francesco Totti: Cristian, Chanel ed Isabel

Cristian, Chanel ed Isabel sono i tre figli di Ilary Blasi e Francesco Totti, i quali hanno recentemente annunciato la loro separazione. Il calciatore e la celebre presentatrice televisiva si sono sposati nel 2005 quando la Blasi era già in dolce attesa del loro primogenito, Cristian, nato nel novembre dello stesso anno.

Il primogenito della coppia è nato il 6 novembre 2005, di conseguenza, sta per compiere diciassette anni e sembra che abbia deciso di seguire le orme del padre. La secondogenita invece è nata il 13 marzo 2007 e stando a quanto si è potuto vedere dalle foto pubblicate dai suoi genitori, la somiglianza con la madre è semplicemente impressionante. La più piccolina, Isabel, invece è nata il 10 marzo 2016.

Durante una puntata di Verissimo di qualche anno fa, a proposito dei figli e del marito, Ilary ha dichiarato: "Ho sempre cercato di far combaciare un po' tutto, sicuramente mi guardo indietro e avere un figlio di sedici anni, autonomo e indipendente, dici cavolo ne è passato del tempo, ogni anno ti rendi conto che la vita corre veloce, la piccola ci fa sentire giovani, mentre gli altri due ormai sono non pervenuti. Chanel vive nella sua camera, ci fa solo le sue apparizioni, Cristian ama stare con noi."

Dopo la notizia della sua separazione da Ilary, Francesco Totti ha diffuso il seguente comunicato: "Dopo 20 anni insieme la mia storia di coppia con Ilary è purtroppo terminata. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli che sono e saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è più evitabile. Continuerò a essere unito a Ilary nella crescita dei nostri meravigliosi tre figli, sempre con grande rispetto per mia moglie. Il percorso della nostra separazione rimarrà per me rigorosamente privato e non rilascerò altre dichiarazioni. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy per la serenità dei nostri tre figli".