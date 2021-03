Chi sono i figli di Ennio Morricone: Andrea, Marco, Alessandra e Giovanni

Ennio Morricone e la moglie Maria Travia hanno avuto quattro figli, Andrea, Marco, Alessandra e Giovanni: ecco chi sono gli eredi di uno dei più celebri e amati compositori cinematografici del mondo.

Andrea Morricone

Andrea ha scelto di seguire le orme del padre, iniziando a studiare musica sotto la sua guida, per poi displomarsi presso il conservatorio di Santa Cecilia di Roma, diventando compositore e direttore d'orchestra. Dal 1996 al 1998 è stato direttore artistico dell'Auditorium dell'Istituto Massimiliano Massimo nella Capitale, per poi tenere molti concerti sia in Italia che all'estero. Fra i suoi successi c'è la direzione dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dell'orchestra dell'Opera di Budapest. Ha lavorato anche con il padre negli anni Ottanta figurando accanto al maestro nella realizzazione della colonna sonora del film Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, per la quale si è aggiudicato un BAFTA nel 1990.

Giovanni Morricone

Giovanni, proprio come il fratello, è stato travolto dall'amore per il cinema del padre, infatti, anche il più giovane dei figli del compositore italiano ha lavorato come regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Dopo la laurea in Scienze Politiche ha deciso di studiare cinema conseguendo, nel 1999, un Master in Regia e Sceneggiatura presso la Columbia University di New York. Nella sua carriera ha avuto modo di dirigere vari cortometraggi, documentari oltre che diverse puntate di una delle soap opera più famose della tv italiana: "Un posto al sole". Il suo primo lungometraggio arriva agli inizi del Duemila e prende il titolo di "Faccia da marito", qualche anno dopo dirige Claudia Gerini nel film "Al cuore si comanda".

Marco e Alessandra Morricone, rispettivamente il primo e la secondogenita, sono nati nel 1957 e 1961 e di loro, purtroppo, si conosce molto poco in quanto sono persone estremamente riservate che, al contrario degli altri due fratelli, non hanno seguito le orme del padre.