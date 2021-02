Chi sono i figli di Mario Draghi: Federica e Giacomo

Mario Draghi e la moglie Serena Cappello hanno due figli: Federica, 45enne è la primogenita, Giacomo è il secondogenito dell'uomo incaricato da Sergio Mattarella di fare il nuovo governo. Ecco chi sono i figli di Mario Draghi.

Federica Draghi

Federica Draghi ha 45 anni, è la figlia maggiore di Mario Draghi e si è laureata nel 2006 in biologia alla Sapienza di Roma. Subito dopo è volata a New York per conseguire un master in Business Administration alla Columbia Business School e ha lavorato come ricercatrice a Cambridge. Grazie a queste esperienze, nel 2006 è stata assunta dalla società biotech Genextra. In questa azienda la figlia del probabile nuovo primo Ministro italiano si è occupata di opportunità di investimento e partnering, licensing e pianificazione della strategia di sviluppo delle società controllate del gruppo Genextra.

Dal maggio del 2020 Federica Draghi possiede lo 0,11% della Metis Precision Medicine che si occupa dello sviluppo di terapie di precisione in oncologia. La società è stata fondata da Paolo Comoglio e Rinaldo Giovinazzo. Federica Draghi non possiede profili social e appare raramente in pubblici eventi al fianco del padre. È madre di una figlia, la cui unica fotografia con il celebre nonno risale a dieci anni fa, il 2011.

Giacomo Draghi

Giacomo Draghi dovrebbe avere circa 43 anni, è il secondogenito di Mario e si è laureato con ottimi voti alla Bocconi di Milano discutendo la tesi con il professor Francesco Giavazzi. Dopo la proclamazione, gli amici e i familiari hanno festeggiato con lui in una pizzeria di un noto franchising. Dopo la laurea ha iniziato a lavorare in qualità di trader presso la Morgan Stanley, la famosa banca d'affari con sede a New York.

Dopo 13 anni, nel 2017, ha deciso di iniziare una nuova avventura presso la Lmr Partners, dove ha avuto un incarico nella gestione di un fondo speculativo. In questo modo è riuscito a tornare in Europa, a Londra. La società per cui lavora adesso il più piccolo di casa Draghi gestisce 2,5 miliardi di dollari ed ha sede a Londra e Hong Kong.

Giacomo Draghi si è sposato nel 2011 con Valentina, terapista nutrizionale. I due si sono giurati amore eterno in Umbria, precisamente a Città della Pieve, un comune della provincia di Perugia.