Chi sono i figli di Christian De Sica, Brando e Maria Rosa

Brando e Maria Rosa sono i figli di Christian De Sica: solo uno di loro ha seguito le orme del padre che è sposato dal 1980 con Silvia Verdone, sorella di Carlo.

Brando De Sica

Brando De Sica, assieme a suo padre Christian, presenta il suo debutto alla regia 'Parlami di Me', al Festival di Roma.

Brando De Sica è nato il 10 marzo 1983, è del segno dei Pesci. Da poco meno di un mese ha compiuto 38 anni ed è lui che ha seguito le orme del padre Christian e dello zio Carlo Verdone. Brando infatti è un attore e un regista. Di lui si dice che ha il fascino e il sarcasmo del padre e la testardaggine della madre Silvia.

Il suo primo ruolo al cinema, piccolissimo, in verità, lo ha avuto nel 1993 nel film Anni '90 - Parte II. Dopo ha lavorato in altri film come A spasso nel tempo e a A spasso nel tempo - L'avventura continua, due pellicole di Carlo Vanzina del 1996 e 1997. Nel 2001 ha ricoperto il ruolo del liceale nella serie Compagni di scuola e ha lavorato nella miniserie Attenti a quei tre, trasmessa nel marzo del 2004 da Rai 1, in cui recita insieme al padre Christian De Sica.

A vent'anni si è trasferito a Los Angeles dove si è laureato in Arte e Cinema all'Università della California del Sud. Negli Stati Uniti il primogenito di casa De Sica ci è rimasto 6 anni. Tornato a Roma ha diretto due video clip di rilievo, il primo è stato Gun at your head di Veronica Coassolo e RSX, il secondo Shotgun degli Outline.

Nel 2008 ha diretto il film Parlami di me con protagonisti il padre Christian e Paolo Conticini. La pellicola è tratta dall'omonimo spettacolo teatrale di Maurizio Costanzo ed Enrico Vaime e ha partecipato anche al Festival di Roma. Nel 2018 ha lavorato al fianco del padre alla regia di Amici come prima, il cinepanettone che ha segnato la reunion tra De Sica e Massimo Boldi. Nello stesso anno ha girato il corto Aria, che ha vinto una menzione speciale presso il Giffoni Film Festival.

Maria Rosa De Sica

Maria Rosa De Sica, figlia di Christian De Sica

Maria Rosa De Sica è nata a Roma il 24 giugno 1987, ha 33 anni ed è del segno dei Gemelli. La secondogenita di casa De Sica si è laureata all'Istituto Europeo di Design e subito dopo ha ottenuto un Master in fashion design all'Accademia del Lusso e poi ha fatto uno stage presso la maison Ferragamo.

Maria Rosa nel 2016 ha sposato Federico Pellegrini nell'incantevole cornice dell'Isola di Capri. I due hanno dato vita al marchio di moda Mariù, dove lei si occupa della parte creativa mentre lui è il CEO dell'azienda. Il nome del marchio, come Maria Rosaria ha spiegato in un'intervista a Grazia, nasce dal soprannome con cui fin da piccola la chiamavano a casa: "è sempre stato il mio nomignolo. E poi la canzone Parlami d'amore Mariù è legata alla mia famiglia. Il primo ad averla cantata è stato mio nonno Vittorio De Sica nel film Gli uomini", ha raccontato al settimanale.

Il pubblico di Rai 1 la conoscerà stasera nel corso della trasmissione Una serata tra amici, lo speciale dedicato a Christian De Sica. Maria Rosa per la prima volta canterà con il padre e in un'intervista al Corriere della Sera ha detto: "l'idea è stata mia. Ho studiato canto e quando ho saputo di questo suo impegno, gli ho proposto: 'perché non cantiamo insieme quella canzone che ci piace tanto _I'm in the mood for love di Barbra Streisand?' È un brano che ci lega da sempre e per me è anche un modo per dire a mio padre quanto sono innamorata di lui_".