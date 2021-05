Chi sono i figli di Beppe Grillo, Ciro, Luna, Davide e Rocco

Il figlio minore di Beppe Grillo, accusato di stupro dalla ragazza italo-svedese, è ancora al centro delle polemiche ma Ciro non è l'unico erede del leader dei 5stelle: scopriamo chi sono e che cosa fanno nella vita tutti i figli del comico genovese: Luna, Davide, Rocco e Ciro.

Grillo ha quattro figli, avuti da due diversi matrimoni: la prima moglie è Sonia Toni mentre l'attuale è Parvin Tadjik. Dal primo matrimonio, nel 1980, è nata la primogenita Luna e nel 1983 il primo figlio maschio Davide. Nel 1996 Beppe ha sposato la seconda moglie, Parvin Tadjik, con cui ha avuto altri due figli: nel 1994 Rocco e nel 2000 Ciro.

Luna Grillo

Una foto di Beppe Grillo con una t-shirt con Gandhi

La prima figlia di Beppe Grillo, Luna Grillo, è nata nel 1980. Quando era già adulta è stata trovata in possesso di un modesto quantitativo di cocaina, notizia che è stata prontamente riportata su tutti i giornali. Durante un'intervista delle Iene Luna ha affermato di non essere stata punita dal padre, che si è rivelato comprensivo e tollerante. La donna ha deciso di prendere le distanze dalla carriera politica di Beppe, anche se ha sempre desiderato entrare nel mondo dello spettacolo: nella vita, infatti, il sogno di Luna è quello di diventare una cantante.

Davide Grillo

Tutti a casa - Inside Movimento 5 Stelle: Beppe Grillo di spalle durante un comizio in un'immagine del documentario

Su Davide, il secondogenito del comico, circolano pochissime informazioni, sappiamo soltanto che il ragazzo è costretto sulla sedia a rotelle a causa di una grave malattia. Nel momento di massima ascesa del Movimento Cinque Stelle, alcuni avversari politici diffusero la storia, poi rivelatasi infondata, che il ragazzo fosse poco apprezzato dal padre e che questi gli dedicasse poche attenzioni, perché troppo concentrato sulla sua carriera politica.

Rocco Grillo

Sanremo 1989: Beppe Grillo

Rocco Grillo è il terzo figlio di Beppe, si è diplomato con buoni voti al Liceo Classico, Scientifico e Sportivo Martin Luther King di Genova Sturla ed è un appassionato di culturismo. Non sembra interessato a seguire le orme del padre e in una vecchia intervista ha dichiarato: "In Italia non va tanto bene, speriamo che finché mi laureo le cose migliorino".

Ciro Grillo

Tsunami Tour: Beppe Grillo suona la fisarmonica in una scena del film

Ciro Grillo è il più giovane dei figli di Beppe Grillo, prima della fine dell'estate del 2019 non si aveva alcuna notizia sul suo conto, poi è arrivata l'accusa di stupro a suo carico da parte di una ragazza italo-svedese e il suo caso è stato discusso spesso nelle cronache nazionali.