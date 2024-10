Chi è Marialusa Jacobelli, la donna con cui Francesco Totti ha tradito Noemi Bocchi?

La notizia della nuova relazione amorosa di Francesco Totti sta facendo molto rumore. Così all'improvviso che, fino a questo momento, non c'è nessuna conferma o smentita dal diretto interessato. Il settimanale Gente ha rivelato che il calciatore della Roma avrebbe una liaison con Marialuisa Jacobelli. Beccati insieme fuori da un albergo della Capitale, è la stessa Jacobelli che conferma la relazione. E Noemi? Era a conoscenza di tutto questo? Il mistero si infittisce sempre di più, ma allo stesso tempo, si accentua l'interesse sulla vicenda e sulla nuova fiamma del "Pupone". Non è lontana dal mondo del calcio e, di conseguenza, non è stato difficile per lei conoscere l'ex giocatore della Roma.

Ecco chi è Marialuisa Jacobelli, la donna che ha fatto girare la testa a Totti

Esplode nell'estate 2020 dopo la sua comparsa in tv a Temptation Island, il reality show di Canale 5. All'epoca aveva già 160mila follower su Instagram. Di anni ne ha 32 e oggi per lavoro è una giornalista sportiva, ma sulla sua biografia su Instagram afferma di essere modella e influencer. Marialuisa Jacobelli è figlia del noto giornalista Xavier Jacobelli, che è stato direttore del Corriere dello Sport e di Tutto Sport. Comincia la carriera nel 2017 con il programma Diretta Calcio su Topcalcio24, per poi collaborare con QSVS su Telelombardia. Raggiunge il successo nel 2018 quando partecipa a Calcio & Mercato su Rai2 e Rai Sport. Nell'estate del 2020 la partecipazione come tentatrice a Temptation Island è il suo momento di massimo successo.

Poi l'approdo a DAZN dove è diventata uno dei volti principali. Attualmente, lavora per Sport Mediaset e, come ha riportato Gente, dai fan è soprannominata la Kim Kardashian italiana.

Ilary Blasi "contro di me e Francesco Totti un accanimento mediatico schifoso"

In passato è stata protagonista di una spiacevole vicenda di stalking. Infatti, per Marialuisa Jacobelli non ci sono stati solo successi professionali. Nel 2022 ha denunciato per stalking Francesco Angelini, uomo di 52 anni, nato in Francia e residente a Montecarlo. La presentatrice aveva raccontato alla polizia il "clima di terrore" in cui era costretta a vivere. Con il 52enne aveva avuto una breve relazione. La Jacobelli era costretta a difendersi da minacce, violenze fisiche e psicologiche. Fino alla condanna dell'uomo a 2 anni e 4 mesi. Un'esperienza traumatica che la giornalista ha raccontato nel libro Ora sono io. Storia pericolosa di un incontro sbagliato.