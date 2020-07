Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso del serial killer Zakaria Ismaini

Ultima puntata di stagione per Chi l'ha visto, in onda stasera su Rai3 e in streaming su RaiPlay, alle 21:20, che affronta il caso di Zakaria Ismaini, serial killer di origini marocchine accusato di 3 delitti.

Per quest'ultimo appuntamento di stagione, Federica Sciarelli si occupa del serial killer Zakaria Ismaini. Il giovane palestrato, che adescava sui siti le sue vittime e poi le uccideva, ora è in carcere per aver commesso tre delitti. Ma il dubbio rimasto è che possa aver ucciso ancora, tra il 2008 e il 2015, persone che forse risultano soltanto scomparse. Per questo la conduttrice chiede aiuto ai suoi telespettatori.

Anche per quest'ultimo mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata. Lo storico programma tornerà poi a settembre, con Federica Sciarelli ancora alla conduzione nonostante le voci di un suo addio.