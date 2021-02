Chi l'ha visto, stasera su Rai3 il caso di Peter e Laura Neumair

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21.20 ancora con il caso di Peter e Laura Neumair, i coniugi uccisi a Bolzano lo scorso 4 gennaio, per la cui morte al momento resta indagato il figlio, Benno Neumair.

Collegamenti, servizi e nuovi documenti per raccontare le novità sul caso dell'omicidio di Peter e Laura Neumair.

Le loro tracce si sono perse il 4 gennaio 2021 e il giorno successivo il figlio, Benno Neumair, ne ha denunciato la scomparsa.

Principale sospettato per duplice omicidio fin da subito, per via del rapporto conflittuale con i genitori da quando era tornato a vivere con loro, Benno è ora accusato del duplice omicidio e resta in custodia cautelare, in attesa dell'interrogatorio.

Da Pisa, invece, arrivano importanti novità che potrebbero aiutare a capire cosa sia successo a Khrystyna, scomparsa da alcuni giorni.

