Chi l'ha visto?, da stasera su Rai3 la nuova stagione: il caso di Viviana e Gioele nella prima puntata

Ritorna Chi l'ha visto?, da stasera su Rai3, come sempre alle 21:20, con una nuova stagione. Che riparte dal caso di Viviana e Gioele, mamma e bimbo di 4 anni i cui corpi sono stati rinvenuti nei boschi di Caronia in provincia di Messina dopo la scomparsa, avvenuta il 3 agosto.

Il programma condotto da Federica Sciarelli era tornato in onda con uno speciale sul giallo di Caronia a metà agosto, e oggi, mercoledì 9 agosto 2020, è pronto a far luce sui tanti punti oscuri che ancora permangono con documenti e interviste esclusive.

Ci si occuperà naturalmente di nuovi casi avvolti nel mistero, e sarà dato ampio spazio agli appelli per le persone scomparse per le quali Federica Sciarelli chiederà come sempre l'aiuto dei telespettatori.

Si tornerà, però, anche su un caso che, dopo anni, non ha ancora trovato giustizia per la vittima: è la morte di Marco Vannini. Oggi è ricominciato il processo che ha visto in aula Viola, la fidanzata di Federico Ciontoli, chiamata a testimoniare come persona informata sui fatti.