Chi l'ha visto, da stasera su Rai3 la nuova stagione: i casi di Laura Ziliani e Saman Abbas

Chi l'ha visto torna da stasera su Rai3, alle 21:20, con la nuova stagione.

Al centro della puntata odierna ci saranno i casi di Laura Ziliani, trovata morta lo scorso 8 agosto, e di Saman Abbas.

55 anni, madre di tre figlie, ex vigilessa, amante delle escursioni. Il giallo di Laura Ziliani inizia l'8 maggio 2021 quando le figlie lanciano l'allarme: attesa nella villa di famiglia a Temù, Laura non si presenta all'appuntamento e risulta non rintracciabile, non avendo portato con sè il cellulare. "Qualunque cosa potrebbe aiutarci a trovarla, vi prego": questo l'appello in lacrime di due delle sue figlie prima di essere indagate dalla Procura per omicidio volontario.

L'8 agosto due passanti scorgono accanto a un fiume il cadavere di una donna. Senza vestiti e con il cranio rasato, sarà il test del DNA a confermare che si tratta proprio della Ziliani.

Nel corso della puntata verranno inoltre diffusi tutti gli aggiornamenti e nuovi documenti sul caso di Saman Abbas, la ragazza che non accettava un matrimonio imposto e per questo sarebbe stata uccisa dalla sua stessa famiglia: dove è nascosto allora il suo corpo?

