Chi l'ha visto: stasera su Rai3 il caso di Nada Cella e del cadavere trovato in una grotta a Catania

Chi l'ha visto torna stasera su Rai3, alle 21:20, con una puntata che darà ampio spazio ai casi di Nada Cella, uccisa a Chiavari 25 anni fa, e dell'uomo ritrovato, cadavere, in una grotta nei pressi di Catania.

Nada Cella fu uccisa il 6 maggio 1996 nello studio del suo datore di lavoro e oggi la Procura di Genova sospetta di Annalucia Cecere che, due anni fa, minacciò telefonicamente la criminologa Antonella Pesce Delfino che aveva deciso di approfondire la storia del delitto di Via Marsala.

Di chi è la voce che al telefono dice di aver visto una donna sconvolta e sporca di sangue?

E poi: qualcuno avrà riconosciuto gli oggetti e i vestiti che portava l'uomo misterioso nella grotta di Catania? I militari di Nicolosi, grazie all'aiuto di un cane che ha iniziato ad abbaiare non appena si è trovato nei pressi del cadavere, hanno rinvenuto il corpo di un uomo in una grotta sull'Etna. Secondo la famiglia potrebbe trattarsi di Mauro De Mauro, il giornalista del quotidiano L'ora scomparso il 16 settembre 1970.

