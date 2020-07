Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 i casi di Mauro Pamiro e Mauro Romano

A Chi l'ha visto, in onda stasera su Rai3 e in streaming su RaiPlay, alle 21:20, si parla dei casi di Mauro Pamiro, insegnate trovato morto a Crema lo scorso 29 giugno, e di Mauro Romano, il bambino di 6 anni scomparso 43 anni fa.

In studio insieme a Federica Sciarelli ci saranno i genitori di Mauro Romano con il loro avvocato, Antonio La Scala, che commenteranno la notizia shock secondo cui, 43 anni fa, il piccolo Mauro Romano fu rapito per essere venduto.

Nella speranza che possa essere vivo e riconoscere proprio la sua casa dalla quale il programma si collegherà.

Inoltre, ci saranno aggiornamenti sul mistero di Mauro Pamiro, l'insegnante 44enne di informatica, trovato morto a Crema lo scorso 29 giugno. Il cadavere è stato ritrovato in un cantiere a circa 200 metri dalla sua abitazione e, esclusa la pista del suicidio, al momento la sola iscritta nel registro degli indagati resta la moglie.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.