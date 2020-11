Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il massacro del Circeo e il caso di Isabella Noventa

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3, come sempre alle 21:20, con una puntata dedicata al massacro del Circeo e al caso di Isabella Noventa, la donna di 55 anni uccisa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016.

Il massacro del Circeo è uno dei casi di cronaca nera più famosi del nostro Paese, avvenuto nel comune italiano di San Felice Circeo tra il 29 e il 30 settembre 1975. Le vittime furono due giovani amiche, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, attirate con l'inganno da Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira in una villa di proprietà della famiglia di quest'ultimo, col pretesto di una festa, e qui torturate fino a provocare la morte della Lopez.

Ora Roberto, il fratello di Donatella Colasanti, morta nel 2005, e Letizia Lopez, sorella di Rosaria, si rivolgono alla Corte Europea. L'Italia non ha cercato Andrea Ghira e deve pagare per non essere riuscita a punirlo con il carcere.

Inoltre stasera a Chi l'ha visto? gli aggiornamenti sulla sentenza della Cassazione per Freddy Sorgato, la sorella Debora e Manuela Cacco, accusati dell'omicidio di Isabella Noventa, uccisa nel 2016, il cui cadavere non è mai stato ritrovato.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.