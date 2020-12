Chi l'ha visto?, stasera su Rai3 il caso di Mario Biondo

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3, come sempre alle 21:20, con una puntata dedicata al caso di Mario Biondo, il cameraman siciliano trovato morto in Spagna nel 2013.

Mario Biondo era palermitano, cameraman di professione, in Spagna per lavoro, dove aveva sposato Rachel Sanchez Silva, una conduttrice televisiva. Nel 2013 è stato trovato morto, impiccato, a Madrid. A distanza di 6 anni, però, i genitori hanno ottenuto la riapertura del caso dal Tribunale di Madrid: ci sono ancora molte ombre secondo l'avvocato della famiglia Biondo. Sono troppe le incongruenze sulla vicenda e a destare più sospetto sono proprio le dichiarazioni della moglie, ritenuta non estranea a quello che sembra sempre di più un omicidio.

La trasmissione condotta da Federica Sciarelli però ha individuato una nuova prova che potrebbe far riaprire il caso della morte di Mario Biondo. Bisogna quindi continuare ad indagare, perché cosa sia successo davvero a Mario quella notte ancora non è chiaro.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.