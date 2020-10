Mario Biondo, chi era e cosa è successo: omicidio o suicidio, tra dubbi, segreti e sospetti

Scopriamo chi era Mario Biondo, il giovane di Palermo morto in circostanze misteriose nel 2013: fu un suicidio o un omicidio? Come è morto e qual è il ruolo di sua moglie Raquel Sanchez Silva, celebre conduttrice spagnola?

Mario Biondo era un un giovane cameraman di 31 anni nato a Palermo, che il 30 maggio 2013 fu trovato impiccato ad una libreria nella sua abitazione di Madrid. Un caso archiviato come un suicidio, sul quale però non è mai stata fatta chiarezza. Alcuni elementi infatti, fanno pensare che possa essersi trattato di un omicidio e il ruolo della moglie di Mario, Raquel Sanchez Silva, è molto discusso e contestato dalla famiglia del ragazzo. Riepiloghiamo il caso di Mario Biondo e vediamo cosa è successo in questi anni.

Una foto di Mario Biondo, il cameraman di Palermo morto a Madrid nel 2013

Il matrimonio

Mario Biondo e Rachel Sanchez Silva nel giorno del matrimonio a Taormina

Mario Biondo e Raquel Sanchez Silva si erano conosciuti sul set di Supervivientes, la versione spagnola de L'Isola dei famosi: Mario era uno dei cameraman del reality, Raquel invece ne era la conduttrice. I due si innamorarono e si sposarono il 22 giugno 2012 a Taormina, in Sicilia. Lei, classe 1973, è di nove anni più grande di Mario, che è del 1982. Una storia molto seguita dai giornali e dai portali in Spagna, dove Raquel è popolare.

La morte di Mario Biondo e i dubbi

Il ritrovamento del cadavere di Mario Biondo in un disegno della scena del crimine

Poco meno di un anno dopo, il 30 maggio 2013, Mario viene trovato morto, vestito con una t-shirt e pantaloni, ma a piedi scalzi, nel suo appartamento di Madrid e secondo la ricostruzione dei Pubblici Ministeri si sarebbe impiccato con una pashmina legata ad una libreria.

Il caso presenta ancora oggi alcuni punti oscuri da chiarire, come ha evidenziato anche il Fatto Quotidiano: perché sul collo del cadavere c'era un doppio segno di stretta, un solco molto profondo giudicato incompatibile con la pashmina che aveva attorno al collo al momento del ritrovamento? Inoltre, sulla fronte di Mario c'era una contusione incompatibile con l'assenza di segni di traumi che era stata accertata dalla consulenza della procura. Infine il cameraman è stato trovato impiccato ad una libreria del salotto, ma nessun suppellettile della libreria si era spostato, come provano le foto scattate sul luogo. Questo in netta contraddizione con gli spasmi che provoca uno strangolamento che, secondo i periti, causa dei movimenti paragonabili a quelli di una scossa tellurica.

Raquel Sanchez Silva, un passato nel porno?

Rachel Sanchez Silva ai funerali di Mario Biondo

La giustizia spagnola chiuse l'indagine sulla morte di Mario Biondo in breve tempo archiviandola come suicidio. I genitori di Mario non hanno mai creduto che il figlio si sia tolto la vita e sospettano un coinvolgimento di Raquel Sanchez Silva. Sembra che Mario fosse ossessionato dal passato della moglie e avesse fatto anche delle ricerche su internet associando Raquel Sanchez Silva alla parola porno. Dopo la morte di Mario dal computer del giovane palermitano sono stati cancellati quasi mille giga di files e sul PC è stato trovato anche un programma di controllo da remoto, installato quindici giorni dopo la morte di Mario. Responsabile di questa manomissione è Raquel, che si era fatta aiutare da un cugino esperto di informatica. I PC di Mario non erano stati sequestrati dalla polizia e Raquel sostiene di aver cancellato numerose foto che lei, essendo un personaggio pubblico, non voleva lasciare in mano alla famiglia di Mario, con la quale i rapporti non erano buoni.

Tre versioni sulla morte di Mario Biondo, tutte diverse

I funerali di Mario Biondo

Le Iene, che hanno dedicato una puntata speciale al caso di Mario Biondo, hanno intervistato l'avvocato della famiglia Biondo che ha detto: "Mario era molto interessato al passato della moglie, quindi cercava materiale che potesse essere compromettente per lei". Raquel Sanchez Silva non è stata indagata dalla giustizia spagnola anche se le sue affermazioni sono state contraddittorie: la conduttrice nel corso degli anni ha dato tre versioni diversi sulla morte del marito: in un primo momento ha parlato di un gesto disperato, dovuto al fatto che Mario aveva scoperto di non essere fertile. Nella seconda ha detto che potrebbe essere stato un gesto fatto dopo l'assunzione di cocaina e infine ha ipotizzato un gioco erotico finito male mentre visitava siti porno. A questo proposito la madre di Mario ha detto "Sono arrabbiata verso Raquel, oltre a non essere mai stata con noi per sapere la verità, ha sempre presentato mio figlio come la persona peggiore del mondo".

Raquel Sanchez Silva oggi: il nuovo compagno e i figli

Rachel Sanchez Silva con Matías Dumont

Un anno dopo la morte di Mario Biondo, Raquel Sanchez Silva ha iniziato una relazione con il produttore argentino Matías Dumont. I due hanno avuto due figli, i gemelli Bruno e Mateo, nati il 21 settembre 2015.

Nel frattempo dopo sette anni e tre autopsie, due delle quali effettuate da medici legali italiani sul nostro territorio, la morte di Mario Biondo potrebbe essere archiviata come suicidio. Di parere contrario resta la Iena Cristiano Pasca che ha dichiarato "Gli ultimi anni del mio percorso alle Iene li ho dedicati quasi interamente a questa storia. Facendo continuamente spola tra Palermo e Madrid... ho passato notti insonni ad analizzare documenti, studiare sentenze e perizie. Abbiamo fatto tutto questo non soltanto perché crediamo che Mario non si sia suicidato, ma soprattutto per cercare di donare un po' di pace a una famiglia che da troppi anni sta aspettando delle risposte".